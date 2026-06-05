Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen en TT Circuit Assen slaan handen ineen: apensoort wordt symbool van samenwerking

Dierentuin Wildlands in Emmen en TT Circuit Assen gaan samenwerken. De twee Drentse publiekstrekkers maakten vandaag bekend dat ze zich aan elkaar verbinden. Als symbool voor de samenwerking kiezen de organisaties voor de rode titi, een Zuid-Amerikaanse apensoort die sinds kort in Wildlands te zien is.

De rode titi staat bekend om zijn sociale gedrag. De dieren zoeken elkaar veelvuldig op, zitten dicht tegen elkaar aan en vlechten regelmatig hun staarten in elkaar. Ook tijdens het slapen blijven ze vaak op die manier met elkaar verbonden.

Volgens Wildlands-directeur Julius Minnaar maakte dat de soort geschikt als boegbeeld van de samenwerking. "De naam titi zorgde misschien voor de eerste glimlach, maar het verhaal achter deze dieren maakte de keuze uiteindelijk logisch", aldus de directeur.



Stevig geworteld

"Rode titi's staan bekend om hun sterke onderlinge band. Dat maakt deze apensoort een mooi symbool voor een samenwerking tussen twee organisaties die stevig in de regio zijn geworteld." TT Circuit-directeur Mark van Aalderen noemt Wildlands en het circuit "iconische publiekstrekkers van Drenthe".



"Zowel op sociaal als economisch vlak zijn we van groot belang voor onze provincie en daarbuiten", zegt Van Aalderen. In Wildlands leven sinds kort twee rode titi's in de Apenruïne. De soort maakt deel uit van een Europees soortbehoudsprogramma.



Plannen

Rode titi's hebben een roodbruine vacht, een lange staart en eten voornamelijk fruit, bladeren en insecten. Bezoekers van zowel Wildlands als TT Circuit Assen zullen de samenwerking de komende tijd op verschillende manieren terugzien. Over concrete plannen zijn nog geen details bekendgemaakt.



