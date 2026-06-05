Efteling

Efteling stuurt Raveleijn-raven naar omstreden Belgische dierentuin

Twee raven uit de voormalige Efteling-show Raveleijn hebben een nieuw onderkomen gekregen in het Belgische dierenpark Pakawi Park. Dat heeft de dierentuin zelf bekendgemaakt op social media. Daarmee is duidelijk geworden waar een deel van de vogels uit de Efteling-productie terecht is gekomen.

"Zwart, slim en een tikje mysterieus", schrijft het dierenpark. "Sinds kort hebben twee raven hun nieuwe thuis gevonden in Pakawi Park. Ze verhuisden helemaal vanuit de Efteling."

De Efteling beëindigde de paardenshow Raveleijn begin januari. Omdat in de nieuwe versie van de productie geen dieren meer voorkomen, moesten de paarden en vogels herplaatst worden. Destijds liet de Efteling weten dat daarvoor nieuwe adressen waren gevonden, maar namen van opvanglocaties werden niet bekendgemaakt.



Puy du Fou

Wel werd toen duidelijk dat een deel van de paarden verhuisde naar het Franse themapark Puy du Fou, de producent van Raveleijn. Over de bestemming van de vogels was nog niets naar buiten gebracht.



De keuze voor Pakawi Park is opvallend. De Belgische dierentuin kwam de afgelopen jaren herhaaldelijk negatief in het nieuws. In maart startte de Vlaamse overheid een procedure om de vergunning van het park in te trekken vanwege aanhoudende problemen op het gebied van veiligheid, hygiëne en dierenwelzijn.



Tekortkomingen

Uit inspecties tussen 2021 en 2025 bleek dat verschillende tekortkomingen niet structureel waren opgelost. Zo zouden verblijven van gevaarlijke dieren niet altijd voldoen aan de normen en werden problemen vastgesteld met hygiëne, ongediertebestrijding en personeelsbezetting.



Pakawi Park kreeg destijds de gelegenheid om schriftelijk verweer in te dienen. De dierentuin benadrukte dat de afgelopen jaren meer dan 2,5 miljoen euro was geïnvesteerd in verbeteringen en nieuwe verblijven.