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Efteling

Symbolica in de Efteling, maar dan te voet: bezoeker filmt ontruiming

Vandaag, 16.10 uurBeeld: @nigel_je_weet_wel

VIDEO Hoe is het om door de bekende Efteling-attractie Symbolica te wandelen? Bezoekers kregen afgelopen weekend de kans om het parcours door het Paleis der Fantasie van koning Pardulfus te voet af te leggen. Door een technische storing was de trackless darkride stilgevallen.

De noodverlichting sprong aan, waarna medewerkers ter plaatse kwamen. Zij hielpen de inzittenden met het verlaten van de voertuigen. Daarbij werden ter compensatie vip-tickets uitgedeeld, waarmee gasten bij een attractie naar keuze via de uitgang naar binnen mogen - zonder te wachten.

Dat gebeurt vaker, maar in dit geval leverde de evacuatie een bijzondere video op. Die toont hoe de bezoekers in kwestie uitstappen in de scène Panorama Salon, om vervolgens via het Observatorium terug te lopen naar het station.

Fantasievaarders
Symbolica draait om een audiëntie bij koning Pardulfus. Terwijl lakei O.J. Punctuel het bezoek in goede banen probeert te leiden, moedigt tovernar Pardoes de aanwezigen aan om in Fantasievaarders te stappen voor een tour langs de geheime vertrekken van het paleis. De attractie opende negen jaar geleden.



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