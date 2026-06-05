Disneyland Paris

Ruzie vlak voor vuurwerkshow Disneyland Paris: bezoekers slaan en duwen elkaar voor kasteel

VIDEO Bezoekers van Disneyland Paris zijn donderdagavond met elkaar op de vuist gegaan op het plein voor het kasteel van Doornroosje. Op videobeelden is te zien hoe meerdere personen elkaar duwen, trekken en slaan op Central Plaza, terwijl honderden omstanders wachten op het avondspektakel Disney Tales of Magic.

De ruzie lijkt te zijn ontstaan kort voor het begin van de populaire avondvoorstelling. Op het moment van het incident schemert het al en staat het plein vol met bezoekers die een plek hebben gezocht voor de show. De opnames werden op Instagram gedeeld door Braziliaan Itallo Thierry.

Op de beelden ontstaat een opstootje in de menigte. Verschillende personen zijn betrokken bij de confrontatie. Omstanders deinzen terug en lopen weg om afstand te nemen. Thierry omschrijft het incident in zijn video als een "vechtpartij in Disney". "Pure waanzin", zette hij in beeld.



Vuurwerk

Wat de aanleiding voor de ruzie was, is niet duidelijk. Ook is onbekend hoe de situatie is afgelopen. Daarover deelt Thierry geen verdere informatie. Disney Tales of Magic ging later op de avond wel gewoon door. De voorstelling met vuurwerk en videoprojecties vormt de vaste afsluiting van een dag in het Disneyland Park.