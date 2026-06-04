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Kermis

Vier jaar na dodelijk kermisongeluk: niet alleen exploitant, maar ook burgemeester veroordeeld

Vandaag, 14.34 uur

Een fataal ongeluk met een kermisattractie in Italië krijgt vier jaar later een juridisch staartje. Drie personen zijn door de rechter veroordeeld voor de dood van de 15-jarige Ludovica Visciglia, die in 2022 om het leven kwam na een rit in de attractie Tagadà.

Het meisje bezocht een kermis in de Noord-Italiaanse plaats Galliate. Tijdens een rit in de bewuste attractie - een ronde bank die razendsnel draait en op en neer schiet - kwam ze in botsing met een boom die vlak naast de attractie stond. Ze liep ernstig hoofdletsel op en overleed korte tijd later.

De rechtbank in Novara heeft de exploitant van de attractie veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens dood door schuld. Ook het voormalige hoofd van de lokale politie kreeg een straf van twee jaar. Verder werd de oud-burgemeester van Galliate, destijds voorzitter van de gemeentelijke veiligheidscommissie, veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en tien maanden.

Onderzoekers
Een ingenieur die eerder keuringen aan de attractie had uitgevoerd, is vrijgesproken. Het proces duurde bijna twee jaar. Daarbij werd uitgebreid gekeken naar de omstandigheden rond het ongeval. Onderzoekers concludeerden dat de attractie te dicht bij bomen was geplaatst.

Ook zou de draaischijf op het moment van het ongeluk aanzienlijk sneller hebben gedraaid dan in de handleiding was voorgeschreven. Daarnaast bleek de kermisattractie al geopend voordat een geplande inspectie door de bevoegde commissie had plaatsgevonden. Die controle stond pas twee dagen later op de agenda.

Schadevergoedingen
De rechter kende ook schadevergoedingen toe aan de nabestaanden. Beide ouders ontvangen elk 300.000 euro. De grootmoeder van het slachtoffer krijgt 80.000 euro. Eerder vroegen de veroordeelden om vrijspraak. Hun advocaten stelden dat er geen direct verband bestond tussen de acties van hun cliënten en het ongeval. Mogelijk gaan ze in beroep.

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