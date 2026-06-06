Freizeit-Land Geiselwind

Ongeluk bij waterbaan: kind (7) bekneld tussen boot en perron

Een bezoek aan een Duits pretpark is voor een 7-jarige jongen geëindigd in het ziekenhuis. Hij raakte afgelopen week bekneld bij een waterbaan in Freizeit-Land Geiselwind. Het ongeval vond maandagmiddag plaats bij de attractie Piratenfluss.

De jongen kwam tijdens het instappen terecht tussen een bootje en het perron van de boomstambaan. Daarbij liep hij lichte verwondingen op. Het kind werd met schaafwonden naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie waren de ouders van de jongen aanwezig toen het incident gebeurde. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon plaatsvinden. Onderzoekers bekijken of sprake was van een bedieningsfout of een fout tijdens het instappen.



Franse fabrikant

De politie heeft een getuigenoproep verspreid: men vraagt mensen die het voorval hebben gezien om zich te melden. Piratenfluss is een waterbaan van de Franse fabrikant Reverchon, geopend in 1997. De attractie is 12 meter hoog en 310 meter lang.