Legoland Billund Resort

Peppa Pig maakt te veel lawaai: buren van Legoland zijn bekende big zat

Omwonenden van Legoland in Denemarken klagen over geluidsoverlast door niemand minder dan Peppa Pig. Muziek, jingles en bastonen uit een themagebied rond het populaire tekenfilmfiguur zouden tot ver buiten het pretpark te horen zijn. De Deense gemeente Billund heeft daarover meerdere klachten ontvangen.

Legoland wil het Peppa Pig-gedeelte, dat nu nog een tijdelijke vergunning heeft, definitief onderdeel maken van het park. Tijdens een inspraakronde grepen buurtbewoners de kans aan om hun onvrede te uiten. Vooral het geluid vormt een probleem. In reacties aan de gemeente schrijven omwonenden dat de muziek van het voorjaar tot het najaar nadrukkelijk aanwezig is.

Een bewoner meldt dat het lastig is om rustig in de tuin te zitten of ramen open te houden, een andere omwonende merkt met een knipoog op dat de liedjes van Peppa Pig zo vaak te horen zijn dat er vanzelf meegezongen wordt. Ook een bewonersvereniging heeft zich in de discussie gemengd.



Beplanting

De club wil dat de gemeente onderzoek doet naar de geluidsniveaus, de openingstijden en mogelijke maatregelen om de overlast te beperken. Sommige buurtbewoners denken dat het probleem is verergerd doordat een deel van de beplanting tussen het park en de woningen is verdwenen.



Daardoor zou het geluid beter hoorbaar zijn geworden. De Peppa Pig-zone is onderdeel van kindergedeelte Duplo Land. Kinderen kunnen er sinds 2024 spelen, op de foto gaan met personages uit de animatieserie en een poppenshow zien. De behandeling van het dossier ligt nu bij de gemeentecommissie.