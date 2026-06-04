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Man komt om het leven na botsing in glijbaan van waterpark

Een 25-jarige man is overleden na een ongeluk op een waterglijbaan in het Duitse waterpark Miramar. Het slachtoffer kwam op zaterdag 23 mei in botsing met drie andere mannen in de glijbaan Twister. Zes dagen later overleed hij in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde in Weinheim, tussen Frankfurt en Stuttgart. De vier bezoekers, tussen de 25 en 30 jaar oud, waren samen in het zwembad. Uit videobeelden blijkt dat ze tegelijk in de glijbaan terechtkwamen. In een trechtervormig deel van de baan botsten ze op elkaar. Het slachtoffer raakte bewusteloos.

Medewerkers van Miramar haalden hem bij de uitgang bewusteloos uit het water en verleenden eerste hulp. Ambulancepersoneel en een trauma-arts konden hem reanimeren. Daarna werd hij naar een ziekenhuis gebracht, waar hij in coma lag. Nadat bij de man hersendood was vastgesteld, werden de levensondersteunende maatregelen beëindigd.



Halfpipe

De Twister is een 150 meter lange bandenglijbaan van de Duitse leverancier Aquarena, met meerdere bochten en een halfpipe-achtig gedeelte. De baan mag alleen één voor één gebruikt worden: bij de ingang hangt een verkeerslicht dat aangeeft wanneer de volgende badgast mag vertrekken.



Volgens politie en justitie hebben de vier vrienden de veiligheidsregels genegeerd. De eerste man zou nog op groen licht hebben gewacht, de drie anderen niet.



Aangesproken

De groep was eerder op de avond al aangesproken door zwembadpersoneel. Miramar laat weten dat er geen aanwijzingen zijn voor een technisch defect of verkeerd handelen door medewerkers. De glijbaan werd in september 2025 nog gecontroleerd door keuringsinstantie TÜV.