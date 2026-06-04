Walibi Holland

Ambulance en politie naar Walibi Holland voor ruzie tussen bezoekers

In Walibi Holland zijn vanmiddag politie en ambulance opgeroepen na een ruzie tussen twee bezoekers. Op een foto is te zien hoe een ambulance op het plein tussen waterbaan Crazy River en achtbaan Lost Gravity stond, bij horecapunt Döner Kebab.

De politie meldt dat er sprake was van een conflict onder twee bezoekers. "Er is een ruzie geweest tussen twee personen", laat een voorlichter weten. "Beide zijn even nagekeken door de ambulance. Er zijn geen aanhoudingen verricht." Ook Walibi Holland bevestigt het voorval.

Het attractiepark spreekt over een incident tussen twee jongens uit dezelfde groep. "Preventief werden de hulpdiensten opgeroepen, maar zij hoefden niet tussenbeide te komen", aldus een woordvoerder. De aanwezigheid van politie in het park had overigens niet alleen met het incident te maken.



Opnames

Walibi vult aan dat er vandaag ook agenten aanwezig waren voor opnames voor een toekomstig evenement. Op de Instagram-pagina van politievakbond ACP verschenen beelden van politiemensen in de achtbaan YoY.



