Apenheul

Apenheul geeft overgenomen restaurant nieuwe naam en uitstraling

Het restaurant dat vorig jaar werd overgenomen door dierenpark Apenheul heeft een compleet nieuwe uitstraling gekregen. Voortaan gaat de voormalige horecalocatie De Boschvijver, vlakbij de ingang van de Apeldoornse dierentuin, door het leven als Onder de Boom.

De vernieuwde locatie is vanochtend officieel geopend. Apenheul nam De Boschvijver ruim een jaar geleden over met de bedoeling om de plek verder te ontwikkelen. Dat heeft geleid tot een combinatie van restaurant, evenementenlocatie en vergaderruimte aan de rand van stadspark Berg en Bos in Apeldoorn.

Directeur Roel Welsing zegt dat de stichting bij de overname direct mogelijkheden zag. "Toen we de Boschvijver overnamen, zagen we meteen hoeveel potentie deze plek had. Als restaurant en eventlocatie, maar vooral als een plek waar mensen echt samen kunnen komen in de natuur."



Evenementen

De exploitatie staat los van een bezoek aan Apenheul. Bezoekers kunnen er terecht voor koffie, lunch, borrels, feesten, zakelijke bijeenkomsten en andere evenementen. De locatie beschikt over meerdere binnen- en buitenruimtes met uitzicht op de vijver.



Manager Livin Schulte noemt het concept meer dan alleen een horecagelegenheid. "We hebben een plek gecreëerd waar mensen samenkomen en het leven vieren." In het interieur staat een grote boom centraal. Ook voor kinderen zijn voorzieningen aanwezig, waaronder een eigen menukaart.



Uitbreiding

De overname van De Boschvijver betekende vorig jaar de eerste uitbreiding van Apenheul buiten de eigen parkgrenzen. Het restaurant ligt bij de hoofdingang van Berg en Bos, het stadspark waarin ook het dierenpark gevestigd is.



