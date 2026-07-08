Efteling

Efteling stopt na ruim acht jaar met theatershow Caro

FOTO'S De Efteling neemt na meer dan acht jaar afscheid van de theatershow Caro. Na het huidige seizoen, dat nog loopt tot en met december 2026, valt het doek definitief voor de avondvullende voorstelling in het Efteling Theater. Vandaag zijn de cast- en crewleden geïnformeerd.

Caro is niet alleen de langstlopende theatershow in de geschiedenis van de Efteling: met het stoppen van de spektakelmusical Soldaat van Oranje op zondag 12 juli neemt Caro ook de koppositie van langstlopende theatershow van Nederland over. De 85 minuten durende voorstelling draait om muziek, dans en acrobatiek.

Men vertelt het levensverhaal van Oscar, opgehangen aan een carrouselthema. De Efteling kijkt met een goed gevoel terug op de productie, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Met het tijdloze verhaal en internationale karakter heeft de show een bijzondere plek ingenomen binnen het aanbod van de Efteling", zegt hij.



Avonduren

De show is destijds in het leven geroepen om verblijfsgasten nog te kunnen vermaken in de avonduren. "Na ruim acht jaar sluiten we dit bijzondere hoofdstuk af", vult de voorlichter aan. "We kijken met veel trots terug op wat Caro heeft betekend voor onze gasten en voor alle collega's en partners die de voorstelling de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt."



Caro is de komende maanden nog te zien in de weekenden. In de vakanties zijn er ook voorstellingen op geselecteerde dinsdagen en donderdagen. Er moeten aparte tickets voor gekocht worden. De productie deelt het podium met de gratis toegankelijke parkshow Magicaluna, die nog tot en met zondag 8 november dagelijks wordt vertoond.



Efteling Theater leeg

Vanaf januari volgend jaar staat het Efteling Theater dus leeg. "Op dit moment is nog niet besloten hoe we het avondaanbod voor verblijfsgasten vanaf 2027 verder vormgeven", laat de Efteling weten. "Ook over de toekomstige inzet van het Efteling Theater zijn nog geen besluiten genomen." Caro-tickets zijn verkrijgbaar via de Efteling-website.







