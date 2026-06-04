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Bedrijf gelieerd aan attractiebouwer KMG is failliet: KMG International

VIDEO De rechtbank heeft het faillissement uitgesproken van een firma gelieerd aan de bekende attractiebouwer KMG Rides. Het bedrijf Kermis- En Machinebouw Gaasendam International B.V., ook handelend onder de naam KMG International, is dinsdag failliet verklaard na jarenlange juridische procedures rond een dodelijk ongeluk. Wat voor gevolgen dat heeft, is nog onduidelijk.

KMG International is gevestigd op de Parallelweg 35 in het Gelderse Neede, net als vijf andere bedrijven, zo zien we in de Kamer van Koophandel. Dat zijn KMG Neede, Kroon Machinebouw Groep B.V., Kermis- en Machinebouw Gaasendam Europe B.V., Cobra Nederland en Cobra Beheer B.V. Alleen de internationale tak is bankroet.

De andere vijf namen zijn niet failliet verklaard. Mede-eigenaar Amy Kroon van KMG Rides bevestigt dat de attractiebouwer zelf níet failliet is. "Je spreekt over KMG International, daar heb ik niets mee van doen", vertelt ze aan Looopings. "Daar kan ik niks over zeggen, want daar weet ik niks van." Ze kan ook niet zeggen welke taken KMG International uitvoerde.



Curator

Een woordvoerder van Juust Advocaten in Lichtenvoorde, waar een curator is aangesteld, heeft wel meer informatie. Hij geeft aan dat KMG International sinds 2017 verwikkeld was in een juridische procedure naar aanleiding van een dodelijk ongeval in de Verenigde Staten.



Op een kermis in de staat Ohio kwam toen een 18-jarige man om het leven bij het afbreken van een onderdeel van een afterburner, een heen en weer zwaaiende arm. Volgens fabrikant KMG zelf werd dat incident veroorzaakt door corrosie. Het Nederlandse bedrijf was al jaren niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan de machine.



Schadevergoedingen

Toch werd de firma in 2024 veroordeeld in Amerika. Advocaten van de slachtoffers en nabestaanden lieten destijds weten dat KMG International aansprakelijk was gesteld voor in totaal meer dan 80 miljoen dollar aan schadevergoedingen.



Dat leidde afgelopen maand, op 13 mei, tot een verstekvonnis in een zogeheten exequaturprocedure, waarin werd geprobeerd de Amerikaanse uitspraken in Nederland uitvoerbaar te laten verklaren. De uitspraak was in het nadeel van KMG. Vanwege de omvang van de vordering zag het bedrijf een faillissement als enige uitweg, meldt het kantoor van de curator.



Schuldeisers

Hoewel de schuldenlast groot is, is de omvang van het faillissement relatief beperkt. Er was al geen personeel meer in dienst bij de internationale tak en tot de boedel behoort nog één machine. Die komt ten bate van gezamenlijke schuldeisers. Of het faillissement van KMG International ook gevolgen heeft voor de andere KMG-bedrijven, moet nog onderzocht worden.



"Iedere B.V. in Nederland heeft eigen rechten en plichten", klinkt het bij de curator. "Of er redenen zijn om het bestuur en de entiteiten van andere bedrijven op dezelfde locatie aansprakelijk te stellen, is onderwerp van gedegen onderzoek. Daar valt in dit stadium nog niets over te zeggen."



Thrillrides

KMG Rides is al decennialang een bekende naam in de wereld van transportabele attracties. De fabrikant, eind jaren tachtig opgericht door Isje Kroon, bouwt attracties voor kermissen en pretparken over de hele wereld. KMG verwierf bekendheid met spectaculaire thrillrides als de afterburner, speed, XXL, move-it en freak out.



De attractie waar het in Amerika mis mee ging, heette Fire Ball: een afterburner die in 1998 in Nederland werd gebouwd. Advocaten van de slachtoffers beweerden tijdens rechtszaken dat KMG al sinds 2012 op de hoogte was van problemen met interne corrosie in het attractietype. Zij stelden dat exploitanten van vergelijkbare attracties daar destijds niet over zijn geïnformeerd.