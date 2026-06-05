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Europa-Park Resort

Europa-Park zet muziek van nieuw themagebied Monaco op Spotify

Vandaag, 15.39 uur

Wie de sfeer van Europa-Parks nieuwste themagebied Monaco thuis wil herbeleven, kan voortaan terecht op Spotify. Het Duitse attractiepark heeft de ruim vijftig minuten durende soundtrack van de nieuwe zone rond achtbaan Silver Star uitgebracht op streamingdiensten.

De muziek verscheen als een album met achttien nummers onder de titel Monaco (The Soundtrack). Op de tracklist staan onder meer Monaco Ouverture (The Main Theme), Lumière sur la côte, Promenade à Monaco, Balade au port, Pulse de la méditerranée, Terrasse d’azur, Luxe à Monaco en Échoes d’adieu.

De composities zijn afkomstig van 2112 Studios. Amadeus Pakmur tekende voor de muziek, terwijl Sebastian Kübler verantwoordelijk was voor de productie. Europa-Park-directeur Michael Mack kondigde de release aan via social media.

Storytelling
"Muziek is een essentieel onderdeel van emotionele storytelling", aldus Mack. "Daarom ben ik verheugd dat soundtracks van Europa-Park geleidelijk beschikbaar komen op Spotify en andere streamingplatforms." Hij laat weten dat de muziek van Monaco de aftrap vormt van een grotere reeks. "We beginnen met Monaco. Er volgen nog veel meer albums en singles."

Monaco opende eind maart als achttiende Europese themagebied van Europa-Park. De zone werd aangelegd rond de 73 meter hoge achtbaan Silver Star, die jarenlang onderdeel was van themagebied Frankrijk. Er zijn verwijzingen naar de Formule 1, jachthavens, het casino van Monte Carlo en prins Albert II.

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