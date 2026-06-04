Plopsaland Resort Belgium

Viktor en Gert Verhulst halen hardlopers naar Plopsaland voor nieuw evenement

Viktor en Gert Verhulst organiseren samen met Plopsaland Belgium een hardloopevenement in het pretpark. Op zaterdag 7 november vindt de eerste editie van de Plopsa Run plaats, een looptocht door en achter de schermen van het Belgische attractiepark. De volledige opbrengst gaat naar de goededoelenorganisatie Make-A-Wish.

Dat hebben vader en zoon aangekondigd in hun podcast. De Plopsa Run begint om 17.00 uur en speelt zich af in het Plopsaland Resort in De Panne. Deelnemers lopen onder meer onder achtbaan The Ride to Happiness by Tomorrowland, langs vakantiepark Plopsaland Village en door het Studio 100 Theater.

Het gaat niet om een traditionele wedstrijd. De organisatie omschrijft het evenement als een "social run" voor jong en oud. Wel krijgen deelnemers een tijdsregistratie. Er zijn drie afstanden: een Bumba Kids Run voor kinderen, een Maya Run van 5 kilometer en een Samson Run van 10 kilometer.



Medaille

Voor de kinderloop, bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, kunnen deelnemers tussen één en vijf rondjes van 200 meter afleggen. De Maya Run is toegankelijk vanaf 10 jaar en de Samson Run vanaf 14 jaar. Deelnemers ontvangen na afloop een medaille.



Langs het parcours verschijnen Studio 100-figuren en andere vormen van entertainment. Viktor Verhulst loopt zelf mee. Zijn vader Gert geeft het startschot en volgt de lopers vanuit een bezemwagen. Voor deelname is een apart ticket nodig: 15 euro voor de Bumba Kids Run, 25 euro voor de Maya Run en 30 euro voor de Samson Run.



