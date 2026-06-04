Disneyland Paris

Video: brand bij popcornkraam voor Disney-kasteel in Disneyland Paris

VIDEO Bezoekers van Disneyland Paris zijn donderdagavond opgeschrikt door een steekvlam bij een popcornkraam. Dat gebeurde op Central Plaza, het plein voor het kasteel van Doornroosje. Op beelden is te zien hoe er brand woedt in de popcornbak van de kraam.

Het incident vond rond 21.15 uur plaats, ongeveer anderhalf uur voordat op dezelfde locatie het avondspektakel Disney Tales of Magic zou beginnen. De medewerker in kwestie stapte direct opzij en schakelde hulp in. Andere personeelsleden sloten vervolgens de toegangswegen naar de kraam af.

Binnen enkele minuten arriveerde een collega met een brandblusser. De brand was naar verluidt binnen vijf minuten onder controle. Bij het incident raakte niemand gewond. Wel hing er in de omgeving een sterke geur van verbrande popcorn en smeltend plastic, weten ooggetuigen.



Hekken

De popcornkraam werd na afloop afgezet met hekken. Brandweerlieden zijn nog ter plaatse gekomen om de kraam te inspecteren en de situatie te beoordelen. Het Disneyland Park bleef woensdag open tot 22.40 uur. De avondshow startte tien minuten na sluitingstijd, om 22.50 uur.