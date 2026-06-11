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Efteling

Efteling stopt noodgedwongen met vegetarisch Broodje Unox

Vandaag, 14.10 uurBeeld: @Coshira_

Slecht nieuws voor Efteling-bezoekers die geen vlees eten: het attractiepark stopt noodgedwongen met de verkoop van het vegetarische Broodje Unox. Van de populaire snack bestaat al jaren een vegetarische variant, maar die gaat uit het assortiment. Dat heeft te maken met een beslissing van de leverancier, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

Het Broodje Unox behoort al jaren tot één van de meest populaire Efteling-snacks. Sinds 2019 kunnen bezoekers ook kiezen voor de vegan rookworst van de firma De Vegetarische Slager. Dat laatstgenoemde bedrijf wisselde vorig jaar van eigenaar: voedingsconcern Unilever verkocht het merk aan branchegenoot Vivera.

"De partij die De Vegetarische Slager heeft overgenomen, is gestopt met de productie van de vegetarische Unox-worst", weet de voorlichter. Na het opmaken van de voorraad zijn er geen vegetarische Broodjes Unox meer verkrijgbaar in het Kaatsheuvelse attractiepark. Op dit moment worden alle borden aangepast: het logo van De Vegetarische Slager verdwijnt.

Wel de intentie
Voorlopig moeten vegetariërs het Broodje Unox dus aan zich voorbij laten gaan tijdens een dagje Efteling. "We hebben wel de intentie om ook een plantaardige variant als keuze aan te blijven bieden, waarbij smaak en kwaliteit natuurlijk voorop staan", zegt de woordvoerder. Er is echter nog geen geschikt alternatief gevonden.

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