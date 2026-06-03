Spelen bij Beelen

Kapitaalvernietiging: attracties Rotterdams pretpark belanden bij het sloopafval

FOTO'S Het zijn pijnlijke beelden voor pretparkfanaten: de attracties van het nooit geopende Rivoli in Rotterdam eindigen in de container. De nieuwe eigenaar van het terrein, Wim Beelen, heeft ervoor gekozen om de nostalgische attracties niet netjes te ontmantelen en door te verkopen. Hij wil snel schoon schip maken.

Het gevolg: meerdere klassiekers worden door sloopmachines uit elkaar getrokken en als schroot afgevoerd. Dat is te zien op foto's die op Facebook verschenen. Nagenoeg alle mechanische attracties, ooit aangekocht door Hennie van der Most, verdwijnen uit het park.

Nadat afgelopen maand de grote achtbaan al verdween, moeten nu ook de disk'o en de top spin eraan geloven. De gondel van de disk'o lijkt wel gered te worden voor een eventuele doorverkoop: die staat onaangetast op het asfalt. Enkele zitjes zijn bedekt met zeil. Van de top spin is weinig meer over.



Sparen

Beelen gaf eerder aan dat hij het reuzenrad en het schommelschip voorlopig wil sparen. De ondernemer is van plan om de plek om te vormen tot een speelpark voor kinderen tot 14 jaar, onder de noemer Spelen bij Beelen. Daarbij moeten de oude attracties plaatsmaken voor speelplaatsen en klimtoestellen.



De nieuwe eigenaar sprak eerder de ambitie uit om deze zomer al een eerste deel van het terrein open te stellen. Kinderen uit Rotterdam-Zuid zouden in eerste instantie gratis toegang krijgen. Daarnaast wil de initiatiefnemer zijn nagebouwde Ark van Noach naar Rotterdam halen. Het schip ligt momenteel in Krimpen aan den IJssel.



























