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Efteling

Luguber gezicht bij Vogel Rok in de Efteling: onderdeel van kop verwijderd

Vandaag, 10.31 uur

FOTO'S Wat is er met Vogel Rok aan de hand? Die vraag zullen veel bezoekers van de Efteling zich wellicht stellen bij het passeren van de bekende gigantische vogel. Vanwege werkzaamheden is de overdekte achtbaan deze week gesloten. Ondertussen wordt ook de enorme vogel bij de entree van de attractie opgeknapt.

Daarvoor moest een opvallend onderdeel verwijderd worden. Voorbijgangers zien hoe de iconische Efteling-bewoner momenteel zonder voorhoofd door het leven gaat: de turquoise kap bovenop zijn kop is verwijderd voor onderhoud.

Om de techniek af te schermen, is met spanbanden een doorzichtig plastic zeil om de kop heen gewikkeld. Het zorgt voor een nogal bizarre en lugubere aanblik. De ogen van de vogel rollen bijna uit zijn kassen en van zijn strenge blik is op deze manier niets meer over.

Guinness World Records
De reusachtige vogel - 22 meter lang en 9 meter hoog - is zo groot dat hij bij de opening in 1998 een plekje kreeg in het Guinness World Records-boek. Sinds enkele jaren maakt de attractie deel uit van het themagebied Wereld van Sindbad. Op de openbare onderhoudskalender staat dat de Efteling de rollercoaster zaterdag weer wil openen voor publiek.











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