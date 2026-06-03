Efteling

Youtubers breken in bij de Efteling door langs poortje te lopen: beveiliging heeft niks door

VIDEO Hoe eenvoudig is het om in te breken bij de Efteling? Vrij simpel, als we twee youtubers mogen geloven. Milan van der Voort laat in een filmpje zien hoe hij samen met een vriend het attractiepark in wandelt via de personeelsingang. Normaal gesproken is daar een personeelspas voor nodig, maar de videomakers lopen doodleuk langs een tourniquet achter de schermen.

Vervolgens wacht het tweetal tot een groot hek tussen de personeelsparkeerplaats en het plein bij Carnaval Festival opengaat. "Door gewoon door te lopen en te doen alsof je gek bent, zegt helemaal niemand wat tegen ons", horen we Van der Voort zeggen. Even later zien we het duo bier drinken op het terras van restaurant Kashba.

Voordat de heren richting de personeelsingang lopen, nemen ze eerst een kijkje bij de hoofdingang en bij de entree voor gasten van het Efteling Wonder Hotel. Achter het hotel zien we Van der Voort en zijn cameraman door bosjes lopen en over hekken klimmen. Totaal onnodig, want dat terrein is gewoon vrij toegankelijk voor iedereen.



Interviewen

Een opvallende verschijning in de video van negen en een halve minuut is een Efteling-medewerker die zich - tegen de voorschriften in - laat interviewen bij het Huis van de Vijf Zintuigen, de hoofdentree. Hij wordt gepresenteerd als een beveiliger, maar is in werkelijkheid gewoon een parkeerwacht.



Van der Voort is geen grote naam in de YouTube-wereld: hij heeft enkele honderden abonnees en op het moment van schrijven is de video in kwestie zo'n tweehonderd keer bekeken. De kwajongens zeggen ingebroken te hebben omdat ze de entreeprijs van 70 euro per persoon te hoog vonden. Dat tarief is echter schromelijk overdreven: op de Efteling-website zijn voor doordeweekse dagen al tickets te koop voor 47 euro.



Op scherp

De Efteling baalt uiteraard van de actie, meldt een woordvoerder aan Looopings. "Dit is natuurlijk niet de bedoeling en zelfs strafbaar", laat hij weten. "We gaan dan ook kijken of we hier nog iets mee kunnen." De beveiliging staat in ieder geval weer op scherp. "?Uiteraard gaan we dit ook intern evalueren, want dit mag niet gebeuren."