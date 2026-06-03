Attractiepark Toverland

Toverland onthult: welke attracties blijven 's nachts open tijdens 25 uur durend ToverFestival?

Bezoekers van Toverland kunnen deze maand midden in de nacht een ritje maken in achtbanen als Fenix, Troy en Booster Bike. Het Limburgse attractiepark heeft bekendgemaakt welke attracties geopend blijven tijdens de nachtelijke uren van het 25 uur durende ToverFestival.

Het jubileumevenement vindt plaats op zaterdag 27 en zondag 28 juni, ter ere van het 25-jarig bestaan van Toverland. De speciale festiviteiten duren van zaterdag 09.00 uur tot zondag 10.00 uur. Daarna blijft het park nog geopend tot 18.00 uur, dus in totaal 33 uur achter elkaar.

Tussen middernacht en 06.00 uur kunnen bezoekers gebruikmaken van twaalf attracties. Dat zijn lanceerachtbaan Booster Bike, wing coaster Fenix, boottocht Merlin’s Quest, uitkijktoren Dragonwatch, vliegtuigmolen Pixarus, boomstambaan Expedition Zork, familieachtbaan Toos-Express, waterglijbanen Drakenslangen, houten achtbaan Troy, schommelschip Scorpios, spinning coaster Dwervelwind en wildwaterbaan Djengu River.



Opnieuw opgestart

Fenix sluit in de nacht wel twee uur, tussen 02.00 en 04.00 uur. Daarnaast waarschuwt Toverland dat attracties tijdelijk buiten gebruik kunnen zijn omdat systemen opnieuw opgestart moeten worden. Ook storingen en weersomstandigheden kunnen invloed hebben op het aanbod.



De nachtelijke attracties maken deel uit van het tijdsblok De Magie van de Nacht, van 00.00 tot 05.00 uur. Eerder werd al bekend dat bezoekers dan kunnen lasergamen in Wunderwald, tussen de vampieren van halloweenbeleving Unmasked. Ook staan een pubquiz in restaurant The Flaming Feather, een vertoning van de Toverland-film HalloWiebe, een speeluurtje voor volwassenen in het Speelkasteel en muziek rond een kampvuur op het programma.



Achter de schermen

Abonnementhouders kunnen tijdens het evenement backstage kijken bij houten achtbaan Troy en de inmiddels gesloten bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn. Bij Troy gaat het om een individuele wandeling achter de schermen. Bij de Blitz Bahn worden rondleidingen gegeven. Verder komt er een exclusieve Magic Member Lounge in de Wunderbar, ook speciaal voor abonnees.



Het ToverFestival bestaat uit vijf tijdsblokken van telkens vijf uur. Hoogtepunten zijn een rolschaatsbaan, een XXL-parade met alle seizoenen, een vuurwerkshow, een silent disco, een zomeropenstelling van spookhuis Now You're Mine, een Sunrise-ceremonie met tovenaar Merlijn, ochtendgymnastiek met mascotte Toos Toverhoed en een ontbijt in Merlin's Quest.



Jubileumpin

Bezoekers die het volledige evenement van 25 uur vol denken te houden, kunnen zich aanmelden als ToverChallenger. Zij ontvangen na afloop een exclusieve jubileumpin. Tickets voor zaterdag 27 juni geven toegang tot het complete feestprogramma. Abonnementhouders mogen gratis naar binnen, mits ze vooraf een reservering maken.



