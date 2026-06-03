Attractiepark de Waarbeek

Naaktslakken leggen attracties plat: bezoekers Twents pretpark krijgen vrijkaartje

Een opmerkelijke stroomstoring heeft vandaag voor problemen gezorgd in het Twentse pretpark de Waarbeek. De boosdoeners? Naaktslakken. De dieren waren terechtgekomen in een elektriciteitskast, waardoor een deel van het park zonder stroom kwam te zitten.

Dat heeft het attractiepark zelf bekendgemaakt via social media. Door de storing moesten vijf attracties tijdelijk sluiten: achtbaan Missie 18, ballonnenmolen Wolkenvaert, de Tea Cups, rondrit Mason’s Beestenboel en familieachtbaan Rupsje Mae.

De technische dienst is direct aan de slag gegaan om het probleem te verhelpen, meldt de Waarbeek. Men spreekt de verwachting uit dat alle attracties voor het einde van de dag weer in gebruik genomen konden worden.



Compensatie

De naaktslakken hebben het incident kennelijk overleefd. Ze zijn inmiddels in veiligheid gebracht, laat het park weten. Een woordvoerder meldt aan Looopings dat alle bezoekers die vandaag in het park aanwezig zijn een vrijkaartje krijgen, ter compensatie voor het ongemak.



