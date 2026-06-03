Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark de Waarbeek

Naaktslakken leggen attracties plat: bezoekers Twents pretpark krijgen vrijkaartje

Vandaag, 13.42 uur

Een opmerkelijke stroomstoring heeft vandaag voor problemen gezorgd in het Twentse pretpark de Waarbeek. De boosdoeners? Naaktslakken. De dieren waren terechtgekomen in een elektriciteitskast, waardoor een deel van het park zonder stroom kwam te zitten.

Dat heeft het attractiepark zelf bekendgemaakt via social media. Door de storing moesten vijf attracties tijdelijk sluiten: achtbaan Missie 18, ballonnenmolen Wolkenvaert, de Tea Cups, rondrit Mason’s Beestenboel en familieachtbaan Rupsje Mae.

De technische dienst is direct aan de slag gegaan om het probleem te verhelpen, meldt de Waarbeek. Men spreekt de verwachting uit dat alle attracties voor het einde van de dag weer in gebruik genomen konden worden.

Compensatie
De naaktslakken hebben het incident kennelijk overleefd. Ze zijn inmiddels in veiligheid gebracht, laat het park weten. Een woordvoerder meldt aan Looopings dat alle bezoekers die vandaag in het park aanwezig zijn een vrijkaartje krijgen, ter compensatie voor het ongemak.

Meer Attractiepark de Waarbeek
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be