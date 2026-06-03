Universal United Kingdom Resort

Naam van nieuw Universal-pretpark in Engeland onthuld: grootste toeristische attractie van het land

Universal heeft de officiële naam onthuld van het nieuwe pretparkresort in Engeland. Het miljardenproject bij de stad Bedford gaat niet door het leven als Universal Studios United Kingdom of Universal Studios Great Britain, zoals veel fans verwachtten. De bestemming krijgt de naam Universal United Kingdom Resort.

Tegelijkertijd zijn nieuwe details bekendgemaakt over de investering, de infrastructuur en de omvang van het project. De bouw moet binnenkort van start gaan. Universal mikt nog steeds op een opening in 2031.

De naamkeuze is opvallend. Universal gebruikt voor veel van de bestaande parken juist wél de merknaam Universal Studios: in Florida, Californië, Japan, Singapore en Peking. Voor de Britse vestiging kiest men daar vooralsnog niet voor. Een praktische reden is dat de afkorting van Universal Studios United Kingdom - USUK - in het Engels uitgesproken wordt als "you suck".



Harry Potter

Daarnaast voorkomt Universal zo verwarring met de populaire Britse attractie Warner Bros. Studio Tour London. Dat laatste kan strategisch interessant zijn. Universal heeft een goede verstandhouding nodig met filmstudio Warner Bros. als het bedrijf de rechten van Harry Potter wil binnenhalen voor het park.



De naam werd woensdag officieel onthuld tijdens een bijeenkomst op Downing Street 11 in Londen. Daarbij waren onder anderen Comcast-topman Brian Roberts, Universal-directeur Mark Woodbury, minister van Cultuur Lisa Nandy en minister van Financiën Rachel Reeves aanwezig.



Investeringen

Universal spreekt over één van de grootste investeringen ooit in de Britse toeristische sector. Moederbedrijf Comcast investeert ruim 5 miljard pond tijdens de verwachte bouwperiode van vijf jaar. Daar bovenop komt nog eens 1 miljard pond aan extra investeringen in de eerste tien jaar na opening.



Ook de Britse overheid trekt de portemonnee. In totaal wordt 1,3 miljard pond uitgetrokken voor infrastructuur rond het resort. Het grootste deel daarvan gaat naar nieuwe wegen, spoorverbindingen en voorzieningen in de regio. Onder meer de snelweg A421 wordt aangepast en station Wixams krijgt een upgrade.



Noorden van Londen

De overheid betaalt de subsidies pas uit nadat Universal het resort daadwerkelijk geopend heeft. Het park verrijst op een terrein van zo'n 218 hectare, op de locatie van een voormalige steenfabriek bij Kempston Hardwick in Bedfordshire. De bestemming ligt ongeveer drie kwartier ten noorden van Londen.



Universal bevestigt dat het resort zal bestaan uit een groot themapark met meerdere themagebieden, een hotel met vijfhonderd kamers en een uitgaansgebied met winkels, restaurants en entertainment. Concrete attracties of thema's zijn nog niet aangekondigd.



Investeringen

Wel wordt steeds duidelijker hoe groot de ambities zijn. Eerder bleek al dat Universal rekent op 8,5 miljoen bezoekers in het openingsjaar. Daarmee zou het resort uitgroeien tot de grootste toeristische attractie van het Verenigd Koninkrijk en één van de drukst bezochte pretparken van Europa. Op termijn verwacht Universal zelfs tot twaalf miljoen jaarlijkse bezoekers.



Volgens Universal en de Britse overheid levert het project ongeveer 28.000 banen op. Zo'n 20.000 arbeidsplaatsen ontstaan tijdens de bouw. Na opening komen daar nog eens achtduizend vaste functies bij. Inmiddels werken al meer dan honderd mensen in het Verenigd Koninkrijk aan het project.



33.000 sollicitaties

Universal zegt meer dan 33.000 sollicitaties en interesseverklaringen ontvangen te hebben. Ongeveer 80 procent van het toekomstige personeel moet afkomstig zijn uit Bedfordshire en omliggende regio's. Daarom wil Universal samenwerken met scholen, hogescholen en universiteiten. Er komen onder meer stageplaatsen, leerwerktrajecten en opleidingsprogramma's.



De Britse overheid presenteert het project nadrukkelijk als een economische stimulans. Universal schat dat het resort tegen 2055 bijna 50 miljard pond aan economische waarde voor het Verenigd Koninkrijk kan opleveren. Daarnaast verwacht men jaarlijks meer dan een miljoen extra buitenlandse bezoekers naar het land te trekken.



Bouw

Voor Universal betekent het project een nieuwe stap in de wereldwijde uitbreiding van het concern. De voorbereidende werkzaamheden op het terrein zijn inmiddels begonnen. Universal laat weten dat de daadwerkelijke bouw binnenkort van start gaat.