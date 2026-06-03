Efteling

Naast een Heksenpoort en een Soldatenpoort heeft het Sprookjesbos van de Efteling nu ook een Jagerspoort

FOTO'S De Efteling heeft de nieuwste toegang tot het Sprookjesbos verder aangekleed. Op twee gemetselde zuilen naast Droomvlucht staan voortaan beeldjes van jagers. Daarmee krijgt de zij-ingang aan die kant van het bos een duidelijkere eigen uitstraling én een naam: de Jagerspoort.

De Pieckeriaanse beelden zijn ontworpen door Efteling-ontwerper Jeroen Verheij. Ze staan boven op de poort aan weerszijden van het pad. De figuren dragen groene kleding, laarzen en een wandelstok. Eén van de twee heeft een geweer op zijn rug.

De ingang werd in maart geopend. Bezoekers kunnen het Sprookjesbos sindsdien betreden of verlaten tussen de Sprookjesboom en De Vliegende Fakir. De route sluit aan op het Ton van de Venplein, bij Droomvlucht en het station van de Efteling Stoomtrein Maatschappij.



Reïncarnatie

Door de sluiting van De Chinese Nachtegaal verdween de officiële uitgang van het Sprookjesbos naast souvenirwinkel In den Ouden Marskramer. Op die locatie werkt de Efteling aan de nieuwe Sprookjesbibliotheek en een reïncarnatie van de nachtegaal. In 2027 moet in die hoek weer een uitgang terugkeren, via de winkel.



Het Sprookjesbos had al meerdere markante poorten. De bekendste is de Heksenpoort bij de hoofdingang, met twee heksen op de zuilen. Daarnaast is er de Soldatenpoort bij De Zes Dienaren, herkenbaar aan twee soldatenfiguren. Voor hotelgasten bestaat sinds vorig jaar ook een aparte toegang vanuit het Efteling Grand Hotel.







































