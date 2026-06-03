Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Naast een Heksenpoort en een Soldatenpoort heeft het Sprookjesbos van de Efteling nu ook een Jagerspoort

Gisteren, 20.29 uur

FOTO'S De Efteling heeft de nieuwste toegang tot het Sprookjesbos verder aangekleed. Op twee gemetselde zuilen naast Droomvlucht staan voortaan beeldjes van jagers. Daarmee krijgt de zij-ingang aan die kant van het bos een duidelijkere eigen uitstraling én een naam: de Jagerspoort.

De Pieckeriaanse beelden zijn ontworpen door Efteling-ontwerper Jeroen Verheij. Ze staan boven op de poort aan weerszijden van het pad. De figuren dragen groene kleding, laarzen en een wandelstok. Eén van de twee heeft een geweer op zijn rug.

De ingang werd in maart geopend. Bezoekers kunnen het Sprookjesbos sindsdien betreden of verlaten tussen de Sprookjesboom en De Vliegende Fakir. De route sluit aan op het Ton van de Venplein, bij Droomvlucht en het station van de Efteling Stoomtrein Maatschappij.

Reïncarnatie
Door de sluiting van De Chinese Nachtegaal verdween de officiële uitgang van het Sprookjesbos naast souvenirwinkel In den Ouden Marskramer. Op die locatie werkt de Efteling aan de nieuwe Sprookjesbibliotheek en een reïncarnatie van de nachtegaal. In 2027 moet in die hoek weer een uitgang terugkeren, via de winkel.

Het Sprookjesbos had al meerdere markante poorten. De bekendste is de Heksenpoort bij de hoofdingang, met twee heksen op de zuilen. Daarnaast is er de Soldatenpoort bij De Zes Dienaren, herkenbaar aan twee soldatenfiguren. Voor hotelgasten bestaat sinds vorig jaar ook een aparte toegang vanuit het Efteling Grand Hotel.



















Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be