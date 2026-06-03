Wildlands Adventure Zoo Emmen

Tien hapjes tussen de dieren: nieuw culinair evenement in Wildlands Emmen

Dierenpark Wildlands in Emmen viert het tienjarig bestaan met een nieuw culinair evenement. Op zondag 28 juni staat de eerste editie van Happen & Stappen op het programma: een route langs tien hapjes en drankjes op verschillende locaties in het park.

Deelnemers trekken op eigen gelegenheid door de themagebieden Jungola, Serenga en Nortica. Met een stempelkaart en plattegrond kunnen ze onderweg op tien plekken iets eten of drinken ophalen. De route maakt deel uit van een normale bezoekdag, tijdens de reguliere openingstijden.

Op het menu staan koffie of thee met plaatcake, een mini pokébowl, een yakitorispiesje, Doritos Nacho's, churros met chocoladesaus, een sundae-ijsje met een dropfruitduo, een verse ministroopwafel, aardappelkroketjes, een ijskoffie en een Beestig Blond-biertje of een ander drankje.



Volgorde

Een deelnamekaart, af te halen bij restaurant Travellers' Taste, kost 35 euro. Abonnementhouders krijgen 10 procent korting en betalen 31,50 euro. Voor dagbezoekers is ook een arrangement inclusief entree in het leven geroepen. Wildlands laat deelnemers zelf bepalen in welke volgorde ze de locaties bezoeken.



Inschrijven kan tot en met donderdag 26 juni. Daarna sluit de reservering. Wildlands experimenteerde eerder al met een culinair evenement. In 2023 en 2024 vond Food & Drinks Adventure plaats, waarbij bezoekers na sluitingstijd langs verschillende eet- en drinklocaties wandelden.