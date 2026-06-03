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Man achter extreem achtbaanrecord overleden: ruim zestien dagen onafgebroken in een rollercoaster

Richard Rodriguez, een Amerikaanse pretparkliefhebber die wereldberoemd werd met extreme achtbaanrecords, is overleden. De recordhouder bracht in zijn leven duizenden uren door in rollercoasters. Hij werd 67 jaar. Zijn bekendste record leverde hem bijna zeventien dagen onafgebroken in een Europese achtbaan op.

Rodriguez verwierf bekendheid met achtbaanmarathons: pogingen om zo lang mogelijk onafgebroken in een rollercoaster te blijven zitten. Zijn eerste record vestigde hij al in 1977, op 19-jarige leeftijd. Toen reed hij 103 uur en 55 minuten achter elkaar in de beroemde Cyclone-achtbaan op Coney Island in New York.

In de daaropvolgende 35 jaar verzamelde hij zeventien duurrecords. Een deel daarvan werd erkend door Guinness World Records. Verschillende recordpogingen gebruikte hij ook om geld in te zamelen voor onderzoek naar jeugddiabetes en spierdystrofie. Zijn bekendste prestatie dateert uit 2007.



The Big One

Toen maakte Rodriguez 405 uur en veertig minuten achter elkaar ritjes in twee achtbanen in het Britse pretpark Pleasure Beach. Dat komt neer op ruim zestien dagen en 21 uur. Voor de recordpoging wisselde hij af tussen de coasters The Big One en Big Dipper.



De Guinness-regels schreven destijds voor dat hij voor ieder volledig gereden uur vijf minuten pauze mocht opsparen. Die tijd gebruikte hij om zich om te kleden, te douchen, te eten en van attractie te wisselen. Tijdens de recordpoging moest hij ook slapen terwijl de achtbaan bleef rijden.



Reuzenrad

Het record uit 2007 staat nog altijd in de boeken. Sindsdien heeft niemand een succesvolle poging gedaan om de prestatie te verbeteren. Overigens hield Rodriguez zich niet alleen bezig met achtbanen. In 1983 vestigde hij in Canada ook een record op een reuzenrad, waar hij 41 dagen verbleef.



Daarnaast werkte hij als docent. Vakblad Funworld van branchevereniging IAAPA omschrijft hem als een onderwijsprofessional die naast zijn werk uitgroeide tot een opvallende verschijning binnen de attractie-industrie. Het overlijden van Rodriguez vond al in 2025 plaats, maar kwam tot nu toe niet breed in de publiciteit.



