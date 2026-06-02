PortAventura World

PortAventura onthult details van nieuwe jungle-attractie: klimtunnels, boomhutten en glijbanen

FOTO'S PortAventura World heeft nieuwe ontwerpen en details vrijgegeven van Makamanu Jungle: The Adventure Trek, een nieuwe familieattractie in het themagebied Polynesia. Het Spaanse pretparkresort maakte begin dit jaar al bekend dat bezoekers binnenkort een avontuurlijk jungleparcours kunnen verkennen.

Nu is duidelijk geworden hoe dat parcours eruit komt te zien. De attractie krijgt een route van 135 meter lang, opgebouwd uit verhoogde loopbruggen, bruggen en obstakels tussen tropische begroeiing. Op de vrijgegeven concepten zijn houten torens, touwconstructies en buisglijbanen te zien.

Veiligheidsharnas

PortAventura spreekt over twintig klimtunnels met touwnetten, achttien hutten, drie netladders en vier glijbanen. Daarnaast komt er een apart parcours met een veiligheidsharnas, voor bezoekers die op grotere hoogte extra uitdagingen willen aangaan. Ook worden toegankelijke onderdelen voorzien voor mensen met een beperkte mobiliteit.



PortAventura omschrijft het gebied als een oude vulkanische steengroeve die verborgen ligt in de jungle. Op de ontwerpen zijn onder meer rotsformaties, houten platforms, een waterrad en decoratieve beelden zichtbaar. Makamanu Jungle verrijst tussen de parkdelen Far West en Polynesia: het parcours zal beide themagebieden met elkaar verbinden.



















