Frank Lammers kruipt in huid van Efteling-pionier voor nieuwe tv-serie

De oprichting van de Efteling krijgt een plek in een nieuwe humoristische geschiedenisserie van de publieke omroep. In Welkom in de Jaren 50, bedacht en geregisseerd door Niek Barendsen, komt het ontstaan van het Sprookjesbos voorbij. De beroemde trekpleister opende in 1952 in Kaatsheuvel.

De NTR-serie behandelt verschillende grote onderwerpen uit de jaren vijftig. Elvis Presley, Gerard Reve, Soekarno, de Onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië, de angst voor de atoombom, de Watersnoodramp en de Greet Hofmansaffaire komen aan bod. Tussen al die geschiedenis krijgt ook de Efteling een plekje.

Dat blijkt uit een foto die actrice Margôt Ros online zette. Daarop is het gezin Van der Heijden te zien. Frank Lammers speelt burgemeester Reinier van der Heijden, de toenmalige burgemeester van Loon op Zand en medegrondlegger van de Efteling. Ros speelt zijn vrouw.



Topdag

"Zie hier mevrouw Van der Heijden die de Efteling bedacht", aldus Ros. "En dus niet haar man, de burgemeester van Loon op Zand a.k.a Frank Lammers. We mochten samen een dag op de set staan van bedenker, schrijver én regisseur van het geweldige Welkom in de Jaren 50, Niek Barendsen. Wat een topdag was dat. Goede scènes."



De opmerking verwijst naar een bekend verhaal uit de Efteling-geschiedenis. De vrouw van Van der Heijden zou hem aan de eettafel op het idee hebben gebracht van een sprookjestuin. Via zwager Peter Reijnders kwam uiteindelijk ook illustrator Anton Pieck in beeld. Het Sprookjesbos ging op 31 mei 1952 open.



Kinderen

Welkom in de Geschiedenis is een komische, educatieve serie voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Barendsen maakte eerder onder meer Welkom in de Gouden Eeuw, Welkom bij de Romeinen, Welkom in de Middeleeuwen en Welkom in Amsterdam.