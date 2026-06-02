Partij voor de Dieren haalt uit naar Blijdorp na afmaken stokstaartjes: 'Bizar'

De Rotterdamse fractie van de Partij voor de Dieren is woedend over het besluit van Diergaarde Blijdorp om meerdere gezonde stokstaartjes af te maken. De partij heeft een debat aangevraagd in de Rotterdamse gemeenteraad en wil opheldering van het stadsbestuur.

Blijdorp bevestigde deze week aan Looopings dat meerdere gezonde stokstaartjes zijn geëuthanaseerd nadat er geen andere opvanglocatie voor de dieren gevonden kon worden. Er was sprake van problemen binnen een stokstaartgroep en een mislukte zoektocht naar een andere dierentuin.

Fractievoorzitter Pinar Coskun van de Partij voor de Dieren noemt de gang van zaken onacceptabel. "Het is een probleem dat de dierentuin zelf veroorzaakt met hun fokprogramma's", zegt ze. "Bizar dat de dierentuin dit als rechtvaardiging gebruikt voor het vermoorden van twintig dieren."



Bewust gefokt

Volgens een woordvoerder van Blijdorp waren het er geen twintig, maar eerder "ongeveer zeven". Bij de stokstaartjes hanteert het park het zogeheten breed-and-cull-beleid. Daarbij wordt bewust gefokt om natuurlijke groepsstructuren in stand te houden. Als er meer dieren zijn dan binnen het fokprogramma geplaatst kunnen worden, kan euthanasie worden toegepast.



Volgens Coskun legt de kwestie een breder probleem bloot. "Het roept niet alleen vragen op over dierenwelzijn en veiligheid, maar ook over de ethische rechtvaardiging van het houden van wilde dieren in gevangenschap voor menselijk vermaak, educatie en recreatie."



Wethouder verantwoordelijk

De Partij voor de Dieren wijst erop dat de gemeente Rotterdam een subsidierelatie heeft met Blijdorp. Daarom wil de fractie van het college horen hoe het kijkt naar het handelen van de dierentuin en de ethische vragen die daardoor worden opgeroepen. "De wethouder is wat ons betreft verantwoordelijk voor het dierenwelzijn van alle dieren in Rotterdam, dus ook het welzijn van de dieren in Blijdorp."



In het verleden leidde het fokbeleid van Blijdorp al vaker tot discussie. De partij verwijst naar een fokpoging met Sumatraanse tijgers in 2024, waarbij tijgerin Nonja om het leven kwam na een gevecht met een mannetje. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eind 2024 al uit tegen het doden van gezonde dieren in dierentuinen.