Leveranciers

Zustersite VakantieVeilingen betrapt op nepbiedingen: duizenden pretparkbezoekers boden tegen een computer

Een website waar jarenlang pretparktickets, dierentuinkaartjes en andere uitjes werden geveild, heeft consumenten misleid met verborgen nepbiedingen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt een boete van 270.000 euro op aan House of Tickets, het bedrijf achter Ticketveiling.nl. De toezichthouder concludeert dat deelnemers niet alleen tegen elkaar boden, maar ook tegen een computer die prijzen kunstmatig opdreef.

Ticketveiling.nl was onderdeel van het bedrijf achter bekende platforms als VakantieVeilingen, Tripper en Actie van de Dag. Volgens de ACM zette men tussen augustus en december 2024 bij 71.420 veilingen geautomatiseerde biedrobots in. Die algoritmes boden onder verzonnen persoonsnamen mee om vooraf ingestelde minimumprijzen te halen.

Bezoekers van de website kregen niet te horen dat ze tegen een computer boden. Daardoor ontstond de indruk dat de biedingen afkomstig waren van andere consumenten. De ACM noemt dat een misleidende handelspraktijk. In het boetebesluit staat dat de biedbots bewust zo waren ontworpen dat deelnemers geen patroon konden herkennen.



Niet van echt te onderscheiden

Er werden verschillende biedstrategieën gebruikt en de software maakte gebruik van fictieve namen die niet van echte gebruikers te onderscheiden waren. De zaak kreeg al in 2024 landelijke aandacht door onderzoek van het consumentenprogramma Kassa. Daarbij werden ongeveer 10.000 veilingen geanalyseerd.



Onder meer bij tickets voor Walibi Belgium viel op dat veilingen vrijwel nooit onder een vast minimumbedrag eindigden. Op concurrerende veilingplatforms schommelden de prijzen juist veel sterker. Ook ontdekte Kassa opvallende patronen rond administratiekosten. Wanneer Ticketveiling tijdelijk geen administratiekosten rekende, stegen de winnende biedingen plotseling met vrijwel hetzelfde bedrag.



Aanbod

De ACM stelt verder vast dat Ticketveiling na verloren veilingen regelmatig een zogenoemd "lachende-tweede-aanbod" stuurde. Niet-winnende deelnemers kregen dan de mogelijkheid om een product alsnog te kopen voor dezelfde prijs als de winnaar. Daarbij werd niet vermeld dat die winnaar in werkelijkheid een biedbot kon zijn, die speciaal was ingezet om de prijs op te drijven.



Aan meer dan 33.000 deelnemers werd zo'n aanbod verstuurd. In meer dan duizend gevallen gingen consumenten daarop in. Volgens de toezichthouder heeft House of Tickets daarmee bewust commerciële belangen boven die van consumenten gesteld. Door de handelswijze zijn "enkele duizenden consumenten" ingegaan op een misleidend aanbod.



Ernstige overtredingen

De ACM spreekt over ernstige overtredingen. House of Tickets heeft de overtredingen erkend. Het bedrijf stopte naar eigen zeggen al met de werkwijze voordat het ACM-onderzoek begon. De oorspronkelijke boete van 300.000 euro werd daarom met tien procent verlaagd naar 270.000 euro. Inmiddels bestaat Ticketveiling.nl niet meer. House of Tickets exploiteert nog wel andere ticketsites én dino-expositie World of Dinos.