Vlinderparadijs Papiliorama

Eigenaar Nederlandse vlindertuin gaat los op critici: 'Geschift', 'Klootzak' en 'Donder op'

Bij een kleine vlindertuin in Drenthe worden ontevreden bezoekers niet bepaald met fluwelen handschoenen aangepakt. Wie op Google een negatieve recensie plaatst over Vlinderparadijs Papiliorama in Havelte, kan rekenen op een felle reactie van de eigenaar. Kritische gasten worden onder meer uitgemaakt voor leugenaars, idioten en klootzakken.

In sommige gevallen schrijft hij zelfs dat mensen "opgehangen" zouden moeten worden. Dat blijkt uit tientallen openbare reacties onder Google-reviews. Papiliorama is een tropische vlindertuin in Havelte. Bezoekers kunnen er tussen honderden vlinders wandelen in een overdekte kas van ruim 900 vierkante meter.

Op Google verschijnen geregeld kritische geluiden over onder meer de inrichting, het onderhoud, de hoeveelheid vlinders en de prijs-kwaliteitverhouding. De reacties van eigenaar Erik Hendriks vallen daarbij minstens zo veel op als de beoordelingen zelf.



Dode vlinders

Een bezoeker die meldt dat de tuin tegenvalt en dat er veel dode vlinders op de grond liggen, krijgt te horen: "Restaurant is in koloniale stijl, maar goed, dat begrijpen alleen diegenen die ook een beetje verstand hebben." Een andere gast noemt de omgeving verouderd en slecht onderhouden. Daarop reageert Hendriks: "Heb je weer eens je eigen huis beschreven?"



Bij recensies over achterstallig onderhoud of een gedateerde uitstraling duikt regelmatig hetzelfde verwijt op: bezoekers zouden een opticien nodig hebben. Zo sneert de eigenaar aan een bezoeker die de entree en horeca oud noemt: "Dan denk ik toch echt dat een goede opticien bezoeken wel noodzakelijk is."



Verwachtingen

Sommige reacties gaan nog een stap verder. Een bezoeker die laat weten dat er weinig vlinders te zien waren en dat de tuin niet aan de verwachtingen voldeed, wordt door de schofferende eigenaar omschreven als een van de "dommen en idioten". Hij vervolgt: "Alleen klootzakken denken daar niet over na."



Bezoekers die de staat van het park bekritiseren krijgen er stevig van langs. Op een recensie waarin sprake is van een "verwaarloosde omgeving" reageert Hendriks: "Dat oud en vies was zeker wat je zag toen je in de spiegel keek! Blijkbaar werkt er in jouw hersenen ook iets niet, of misschien alles wel niet."



Alleen dommeriken

Een andere bezoeker schrijft dat de vlindertuin "geen paradijs" is en dat er nauwelijks vlinders te zien waren. De eigenaar noemt de recensie vervolgens "reinste leugen" en voegt eraan toe: "Alleen de dommeriken begrijpen dat niet."



Ook personen die zich specifiek uitlaten over het gedrag van de eigenaar worden niet gespaard. Toen een moeder haar beoordeling verlaagde van twee naar één ster na een eerdere reactie van Papiliorama, kreeg ze te horen: "Je bent toch totaal geschift als je met leugens een bedrijf probeert onderuit te halen." Verderop zegt Hendriks over vieze toiletten: "Ik denk dat je jezelf geroken hebt nadat je er gebruik van gemaakt hebt!"



Hoogste boom

De felste reactie in de verzameling is gericht aan een bezoeker die toegeeft dat hij per ongeluk in de vlindertuin terechtkwam zonder te betalen. De eigenaar antwoordt onder meer: "Wat een gore klootzak ben je" en "Dit soort mensen moeten ze ophangen aan de hoogste boom!!!" Hij sluit af met: "Donder op en kom nooit weer terug!!!"



Opvallend genoeg verdedigt Hendriks die aanpak ook openlijk. In een reactie op een bezoeker die vraagt waarom hij zo agressief reageert, foetert hij in hoofdletters: "De enige manier om dit te stoppen is op dezelfde manier te reageren als dat de recensiegevers doen." Over de indruk die dat wekt is hij duidelijk: "Hoe dit overkomt, zal me worst zijn."



Verbannen

Wie door de reacties op reviews van de afgelopen jaren scrolt, treft termen aan als "gore leugenaar", "blinde idioot", "zeurpieten", "stumper" en "achterlijke mensen". Op verschillende plekken pleit Hendriks ervoor om zulke reviewers van Google te verwijderen of zelfs uit Nederland te verbannen.



