Sea Life London Aquarium

Na jarenlange kritiek: Sea Life stopt definitief met fokken van pinguïnsoort

De eigenaar van Sea Life London stopt definitief met het fokken van ezelspinguïns in het Verenigd Koninkrijk. Ook krijgen de dieren een nieuw verblijf met daglicht en aanzienlijk meer zwemruimte. Die aankondiging volgt op jarenlange kritiek op een omstreden pinguïnverblijf in de Londense vestiging van de attractieketen.

De maatregelen zijn het resultaat van maandenlange gesprekken tussen Merlin en verschillende dierenwelzijnsorganisaties, waaronder de Born Free Foundation, Freedom for Animals en PETA. Ook een dierenarts, een onderzoeker van wilde pinguïns en brancheorganisatie BIAZA dachten mee over de toekomst van de dieren.

Merlin wil de huidige pinguïnkolonies van Sea Life London en Sea Life Birmingham samenvoegen tot één groep. De dieren moeten uiteindelijk terechtkomen in een nieuw verblijf met natuurlijk licht en een fors groter watergedeelte. Op dit moment leven de Londense pinguïns in een binnenverblijf zonder daglicht.



Koerswijziging

Het bedrijf maakt de definitieve plannen uiterlijk in september bekend. Daarbij wordt ook besloten of het nieuwe onderkomen in Londen of Birmingham komt. Tot die tijd blijven de dieren op hun huidige locaties. Er is sprake van een belangrijke koerswijziging voor Merlin.



Vorig jaar kwamen Britse politici, dierenrechtenorganisaties en bekende activisten in actie tegen het verblijf in Londen. Critici wezen erop dat de pinguïns al sinds 2011 onder bedenkelijke omstandigheden worden gehouden. In januari liet Merlin al weten dat verschillende toekomstscenario's werden onderzocht.



Buitenlucht

Dierenrechtenorganisaties spreken van een stap vooruit, al zijn ze niet volledig tevreden. Freedom for Animals, Born Free en PETA blijven pleiten voor een verhuizing naar een locatie met toegang tot de buitenlucht. Merlin noemt dat geen realistische optie. Volgens het bedrijf is een permanent fokverbod niet te garanderen wanneer de dieren worden ondergebracht bij een externe partij.



