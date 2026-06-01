Duinrell

Duinrell zoekt driftkampioenen: negen teams strijden 2,4 uur lang in nieuwe attractie

Vandaag, 18.33 uur

VIDEO Wie de nieuwe attractie van Duinrell volledig onder controle denkt te hebben, kan dat binnenkort bewijzen. In het Wassenaarse pretpark vindt op zaterdagmiddag 13 juni de eerste editie van de 2,4 uur van Duinrell plaats, een wedstrijd in de onlangs geopende Duinrell Drifter.

De challenge is gebaseerd op de beroemde autorace 24 uur van Le Mans. In plaats van een etmaal op een Frans circuit nemen in Duinrell negen teams van zes personen het tegen elkaar op in verschillende rondes in de nieuwe attractie. Het team dat de meeste punten verzamelt, mag zich driftkampioen van Duinrell noemen.

De Duinrell Drifter werd begin mei geopend. In de attractie kunnen bezoekers met een hendel zelf bepalen hoe ver hun voertuig uitzwenkt tijdens de rit. Daardoor ontstaat een drifteffect. De attractie telt negen auto's voor telkens twee personen.

Prijzenpakket
Het winnende team ontvangt een prijzenpakket met een familievakantie naar Duinrell, exclusieve toegang tot de Duinrell Drifter en een uur gebruik van de racesimulatoren in de Arcade. Rond de attractie zorgt het park voor raceaankleding, entertainment en een scherm dat verwijst naar de sfeer van Le Mans.

De verwijzing naar de beroemde autorace komt niet uit de lucht vallen. Duinrell-oprichter H.R.J. graaf Van Zuylen van Nijevelt nam in 1952 deel aan de 24 uur van Le Mans. Een jaar later won hij als eerste Nederlander de Tulpenrallye.

Veiling
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met vrijdag 5 juni aanmelden via de website van Duinrell. Het park selecteert vervolgens negen teams. Aansluitend aan de wedstrijd komt er een veiling van onderdelen van de oorspronkelijke Kikkerachtbaan, georganiseerd door Stichting Opkikker. De opbrengst gaat naar het goede doel.



