Duinrell

Stukje van oude Duinrell-achtbaan kopen? Karretjes en onderdelen gaan onder de hamer

FOTO'S Liefhebbers van Duinrell kunnen een tastbaar stukje pretparkgeschiedenis in huis halen. Onderdelen van de oude Kikkerachtbaan worden geveild voor het goede doel. Het gaat om karretjes, wielen, borden, speakers, lampen en technische onderdelen van de familieachtbaan uit het Wassenaarse attractiepark.

De oude Kikkerachtbaan maakte in november vorig jaar de laatste rit. Na veertig jaar trouwe dienst was de klassieke attractie aan vervanging toe. Inmiddels staat er op dezelfde plek een nieuwe versie: de Kikker8baan, die in april werd geopend. Enkele onderdelen van de oude rollercoaster ging naar fans.

Er bleven echter nog een heleboel elementen achter in Duinrell, die nu geveild worden door Stichting Opkikker. De opbrengst gaat volledig naar de stichting, in het leven geroepen om gezinnen met een ernstig of langdurig ziek gezinslid een dagje uit te bezorgen. De organisatie is al jaren verbonden aan Duinrell.



Entreebord

Wie wil bieden, kan terecht op het externe veilingplatform Auctivo. Daar staan meer dan honderd kavels online. Opvallende stukken zijn losse achtbaankarretjes, uitgevoerd in rood, groen of geel. Ook het grote entreebord met de term "Kikkerachtbaan" wordt aangeboden. Dat bord is 355 centimeter breed en 61 centimeter hoog.



Verder bestaat het aanbod uit kunststof en metalen achtbaanwielen, reserveonderdelen, karbeugels, zitkuipen, stationsspeakers, ledlampen, beugelsloten, aandrijfonderdelen en onderdelen van het oude fotosysteem. Enkele kavels worden geleverd met een echtheidscertificaat. De biedingen zijn nog laag.



Startbedragen

Voor sommige onderdelen begint het bieden bij 1 euro. Voor complete karretjes worden startbedragen van 25, 47 of 50 euro genoemd. Een geel karretje stond dinsdagochtend op 55 euro, een groen karretje op 50 euro. De veiling loopt tot vrijdag 3 juli. Aangekochte onderdelen kunnen op maandag 6 juli worden opgehaald in Diemen.















































