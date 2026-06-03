Efteling

Foto's: Efteling bouwt verder aan vernieuwd Zomerstrand, enorme tent krijgt vorm

FOTO'S De Efteling heeft flinke stappen gezet bij de opbouw van het vernieuwde Efteling Zomerstrand. Waar afgelopen week alleen een wit tentdoek boven enkele palen hing, staat inmiddels vrijwel de volledige overkapping overeind. Ook verschijnt langzaam de nieuwe toegang tot het terrein.

Op de Speelweide is de grote strechtent de afgelopen dagen uitgebreid met meerdere rood-bruine zeilen, waardoor de constructie nu een veel groter oppervlak beslaat. Onder de overkapping wordt gewerkt aan verschillende stellages en technische constructies.

Ook bij de entree van het gebied zijn veranderingen te zien. Aan een wandelpad richting het Zomerstrand is een zwarte boogconstructie geplaatst. Die vormt de basis voor een nieuwe toegangspoort. Decoraties ontbreken nog. De tent wordt vanaf vrijdag 3 juli gebruikt voor verschillende nieuwe zomershows.































