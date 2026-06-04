Efteling

Vogels slopen de ingang van de Efteling en daar kan men weinig aan doen

FOTO'S De iconische entree van de Efteling valt ten prooi aan vogels. Zij trekken riet uit het dak van het bekende Huis van de Vijf Zintuigen om er nesten mee te bouwen. Daardoor zijn de afgelopen tijd op verschillende plekken kale, open plekken ontstaan in de enorme rieten kap.

Opvallend is dat het dak nog maar enkele jaren geleden grotendeels werd vernieuwd. In 2022 verving de Efteling zo'n 50.000 bundels riet op het dak van de hoofdentree. Volgens een woordvoerder is het probleem lastig helemaal te voorkomen.

"Het is gebruikelijk dat na het broedseizoen dit soort plekken ontstaan", laat hij aan Looopings weten. "We kunnen hier niet echt iets tegen doen." De voorlichter vat de situatie samen met een bekende internetuitspraak: "Zo is natuur."



Hoogwerker

Beschadigingen worden wel periodiek gerepareerd. Daarom stond de afgelopen maanden regelmatig een hoogwerker naast het entreegebouw om het dak bij te werken. Het Huis van de Vijf Zintuigen vormt sinds 1996 de hoofdentree van de Efteling. Het gebouw werd ontworpen door oud-creatief directeur Ton van de Ven.



Met een dakoppervlak van 4500 vierkante meter behoort de rieten kap tot de grootste van Nederland. Onder het dak bevinden zich onder meer de toegangscontrole, de Gastenservice, toiletten en souvenirwinkel Efteldingen.











