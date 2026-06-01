Waarom sommige Efteling-souvenirs zo snel uitverkocht raken: 'Dat is echt heel lastig'

AUDIO Waarom zijn sommige Efteling-souvenirs binnen enkele uren uitverkocht, terwijl andere producten maandenlang in de schappen blijven liggen? In een uitgebreid interview met Efteling-podcast Kleine Boodschap leggen twee verantwoordelijken van de retailafdeling uit hoe het attractiepark oplages bepaalt. Daarbij blijkt dat ook de Efteling regelmatig voor verrassingen komt te staan.

Assortimentmanager Michael van Dort en clustermanager Roy van Gils geven in de ruim anderhalf uur durende podcast een kijkje achter de schermen bij de souvenirafdeling van de Efteling. Ze vertellen hoe nieuwe producten worden bedacht, hoe oplages tot stand komen en waarom het inschatten van de vraag soms lastiger is dan bezoekers denken.

Vooral bij verzamelobjecten en andere producten voor fans blijft dat een uitdaging. De Efteling probeert nieuwe souvenirs te vergelijken met eerdere uitgaven, maar dat levert niet altijd bruikbare voorspellingen op. "Het is soms appels met peren vergelijken", zegt Van Dort. "Dat is echt heel lastig."



Miniatuurstrik

Als voorbeeld noemt hij de miniatuurstrik die werd gemaakt van de stof die rond het Efteling Grand Hotel hing voor een recordpoging. De souvenirafdeling twijfelde vooraf of fans wel interesse zouden hebben in zo'n product. Uiteindelijk stonden bezoekers al vroeg in de ochtend voor de deur om een exemplaar te bemachtigen.



Ook de merchandise van Danse Macabre zorgde voor verrassingen. De knuffel van het zwarte katje werd ontwikkeld als product voor kinderen, maar bleek populair bij een veel bredere doelgroep. Het overtrof de verwachtingen, vertelt Van Dort. Vandaag de dag behoort de knuffel nog steeds tot de best verkochte artikelen van het themagebied.



Selectief

De Efteling erkent dat sommige oplages achteraf te laag blijken. Dat gebeurde onder meer bij het Spookslot-boek, dat in korte tijd uitverkocht raakte. Tegelijkertijd komt het voor dat een product minder aanslaat dan verwacht. "We hebben ook producten waar we er dan tweeduizend van laten maken en dan - gek genoeg - blijven we er soms ook een beetje mee zitten", aldus Van Gils. "Soms zijn de fans toch selectief, ineens."







Bij beperkte oplages speelt nog een ander probleem mee: nieuwe voorraden bestellen is niet eenvoudig. Het ontwikkelen, produceren en verschepen van een souvenir duurt vaak maanden. Van Dort schat dat een volledig traject gemiddeld negen maanden in beslag neemt. Bij complexe producten kan dat zelfs oplopen tot meer dan een jaar.



Raveleijn

Bij nieuwe attracties en belevingen wordt de retailtak tegenwoordig al vroeg betrokken, zodat producten kunnen aansluiten op het verhaal en de sfeer van een gebied. Zo wordt voor de vernieuwde versie van Raveleijn momenteel gewerkt aan een uitgebreid assortiment om de nieuwe winkel in de themazone te kunnen vullen.



De Efteling onderzoekt voortdurend welke doelgroepen nog onvoldoende worden bediend. Daarbij kijkt men onder meer naar leeftijd, interesses en bestedingspatronen. Uit onderzoek blijkt dat vooral mannen tussen 20 en 45 jaar relatief weinig souvenirs kopen. Men probeert daarvoor nieuwe producten te ontwikkelen, maar in de praktijk is dat lastig.



Webshop

Opvallend is dat de Efteling voorlopig geen plannen heeft voor een eigen webshop. Tijdens de coronaperiode draaide een online winkel succesvol, maar na de heropening van het park verdween de website weer. Van Gils noemt het belangrijker om bezoekers de souvenirs in de Efteling zelf te laten ontdekken. "Laten we alle effort stoppen in wat we in het park doen."



Verder bevestigen de managers dat de uitbreiding van het winkelaanbod voorlopig kan doorgaan. Bij nieuwe attracties wordt standaard bekeken of er ruimte moet komen voor een eigen winkel. Volgens Van Gils is de Efteling op dat gebied nog niet verzadigd. "We zien bij iedere winkel die we op dit moment toevoegen dat de besteding nog steeds stijgt."







Joris en de Draak

In het verleden was die strategie er niet. Als voorbeeld wordt houten achtbaan Joris en de Draak genoemd: een grote, populaire attractie, maar bezoekers passeren bij de uitgang alleen een kleine fotobalie. Tegenwoordig zou de Efteling voor een andere opzet kiezen. Om die reden zijn de fotopunten bij de Piraña, Carnaval Festival, De Vliegende Hollander en Baron 1898 de afgelopen jaren al omgebouwd tot winkels.



Daarnaast vertellen de mannen in de podcast welke producten het best verkopen. Over een langere periode staat de attractiefoto op nummer één. Ook het Joris en de Draak-zwaard en de Pardoes-toorts zijn klassiekers die het altijd goed doen. Kijkt men naar een korte periode, dan noemt Van Gils het gehypete Spookslot-boek als succesvolste souvenir van de afgelopen jaren.



Extra omzet

Ook de komst van souvenirwinkel Arcadeau in het Efteling Grand Hotel komt ter sprake. Vooraf bestond de vraag of de nieuwe winkel bezoekers zou wegtrekken bij Efteldingen, de grote souvenirwinkel bij de uitgang. Dat blijkt niet gebeurd te zijn. Volgens Van Gils bedient Efteldingen ongeveer evenveel bezoekers als voorheen, terwijl Arcadeau vooral extra omzet oplevert dankzij hotelgasten en bezoekers die anders geen winkel zouden bezoeken.



De managers doen eveneens uit de doeken wat voor souvenirs juist níet geschikt zijn voor het Kaatsheuvelse sprookjespark. Zo sloegen ze een aanbod om Aziatische Labubu- en Crybaby-poppetjes te gaan verkopen af. Ook spreken ze over de noodzaak van zelfscankassa's, reclame voor fotoproducten in wachtrijen en het verdwijnen van externe Efteling-winkels buiten het park.