Toverland-personage komt tot leven: bezoekers kunnen nieuwe animatronic tegen het lijf lopen

VIDEO Bezoekers van Toverland kunnen voortaan zomaar oog in oog komen te staan met een pratende en bewegende octopus. Het attractiepark heeft een nieuwe animatronic geïntroduceerd in entreegebied Port Laguna, van mascotte Joey.

Voor de ontwikkeling werkte Toverland samen met het Brabantse bedrijf P&P Projects. De bewegende versie van Joey verschijnt op onregelmatige momenten in het havenstadje, als onderdeel van een straatact met een lid van de familie Magistralis. Samen verwelkomen ze passanten.

De animatronic beschikt over meerdere functies. Joey kan zijn ogen, mond en kop bewegen. Ook zijn tentakels kunnen ronddraaien én individueel heen en weer zwaaien. Een Toverland-woordvoerder laat aan Looopings weten dat de jonge octopus de komende tijd vaker zal opduiken in Port Laguna.



Spontane ontmoetingen

Het gaat echter niet om een vast onderdeel van het dagelijkse entertainmentprogramma, maar om spontane ontmoetingen met bezoekers. Tijdens het zomerevenement Summer Feelings krijgt de animatronic daarnaast een rol in de bellenact Joey's Bella Magica. Daarvoor gebruikte men eerder een stilstaand decorstuk.



Joey werd gefabriceerd door P&P Projects uit Someren. Het bedrijf lanceerde in 2024 een eigen animatronicafdeling onder de naam ThemedMotion. Sindsdien werden meerdere demonstratiemodellen ontwikkeld om de techniek aan potentiële klanten te tonen.



Darkride

Joey krijgt ook buiten het entertainmentaanbod een belangrijkere rol in Toverland. Uit eerder gepubliceerde ontwerptekeningen voor een uitbreiding van Port Laguna blijkt dat het park werkt aan een nieuwe darkride, waarin het personage een rol zal spelen. De attractie zou eind 2027 af moeten zijn.