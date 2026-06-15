Efteling

Eerste Efteling-abonnees moeten vanaf vandaag los betalen voor parkeren

Voor veel Efteling-abonnees is onbeperkt parkeren nu echt verleden tijd. Het attractiepark voert vandaag een nieuw parkeersysteem in, waarbij abonnementhouders per bezoek een los parkeerkaartje moeten kopen. Daarmee verdwijnt het oude parkeerabonnement voor een eerste groep vaste bezoekers definitief uit beeld.

De wijziging hangt samen met de natuurvergunning van de Efteling. Daarin staat een maximumaantal individuele bezoekers per jaar. Door parkeren per keer af te rekenen, wil men abonnementhouders naar eigen zeggen bewuster laten kiezen hoe vaak ze met de auto naar Kaatsheuvel komen.

Als abonnees minder vaak komen, ontstaat er binnen de vergunning extra ruimte voor dagbezoekers en verblijfsgasten. Die brengen voor de Efteling meer geld in het laatje. De maatregel werd in april aangekondigd. Het resultaat: duizenden boze reacties op social media. Die hebben de Efteling niet op andere gedachten kunnen brengen.



15 euro

Wie nog een lopend parkeerabonnement heeft, kan dat blijven gebruiken tot het einde van de looptijd. Voor andere abonnementhouders zijn vanaf vandaag gereduceerde parkeertarieven beschikbaar. Premium-abonnees betalen 6 euro per bezoek, Plus-abonnees 7,50 euro en Classic-abonnees 9 euro. Een regulier parkeerticket kost 15 euro.



De parkeerkaartjes zijn verkrijgbaar via het Efteling-account en de Efteling-app. Bij aankoop kan een kenteken worden ingevoerd. Na het scannen van het abonnement bij de ingang kunnen bezoekers uitrijden op kenteken of met een QR-code. Per transactie kan maximaal één parkeerticket met korting worden gekocht.



Gratis

Tegelijkertijd probeert de Efteling fiets en bus aantrekkelijker te maken. In de app zijn vanaf vandaag ook speciale Arriva-bustickets voor abonnementhouders verkrijgbaar. Een retour binnen Noord-Brabant kost 4,50 euro voor één abonnee. Voor twee tot en met zes abonnementhouders samen kost een retour 7,50 euro. Kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis mee binnen Noord-Brabant.



Ook het nieuwe spaarsysteem gaat vandaag van start. Abonnementhouders die met de fiets, elektrische scooter, bus of te voet naar de Efteling komen, kunnen punten verzamelen voor een exclusief cadeau. Bij zeven geregistreerde duurzame bezoeken krijgen zij recht op een Efteling-fietstas.



Fietsenstalling

Fietsers kunnen zich melden bij de nieuwe bewaakte fietsenstalling op parkeerterrein P2. Daar registreert een medewerker de reisbeweging via het Efteling-abonnement. Busreizigers krijgen automatisch een punt als het busticket aan hun account is gekoppeld en ze het park betreden. De uitgifte van de fietstas begint in het najaar.



Het verdwijnen van het parkeerabonnement leidde eerder tot veel kritiek van abonnementhouders. Vooral vaste bezoekers die vaak de auto pakken, gaan er financieel op achteruit. De Efteling zegt dat de verandering voor de gemiddelde abonnementhouder beperkt blijft, omdat die ongeveer acht keer per jaar komt.