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Pretparkpost op de deurmat: Nederlandse tiktokker start eigen verzamelclub

Vandaag, 21.06 uur

VIDEO Pretparkfan Lara Verweij (21) start een eigen snailmailclub voor liefhebbers van attractieparken. Via het nieuwe initiatief Themepark Snail Mail kunnen deelnemers zich abonneren op maandelijkse post met pretparkgerelateerde kaarten, stickers, interviews en andere verzamelitems.

Verweij is bekend van haar socialmedia-account Life of Lara. Haar video's op TikTok worden regelmatig honderdduizenden keren bekeken. Naast haar online activiteiten werkt ze zelf in een groot pretpark. Ook is ze grafisch vormgever: alle ontwerpen voor Themepark Snail Mail maakt ze zelf, zonder gebruik te maken van AI.

Het concept draait om zogeheten snail mail, een hobby waarbij fysieke post centraal staat. In een tijd waarin vrijwel alle communicatie digitaal verloopt, kiezen liefhebbers er bewust voor om tastbare poststukken te verzamelen en te versturen. Het gaat niet om brieven met praktische informatie, maar om fraai vormgegeven kaarten, illustraties, stickers en andere papieren verrassingen die je kunt bewaren, ophangen of verzamelen.

Interview
Themepark Snail Mail vertaalt dat idee naar de pretparkwereld. Abonnees ontvangen elke maand een envelop met verschillende onderdelen. Een vast element is een zogenoemde Coaster of the Month-kaart, met statistieken en achtergrondinformatie over een achtbaan. Ook bevat iedere editie een interview met een prominente contentmaker of iemand uit de pretparkindustrie.

Daarnaast worden wisselende extra's toegevoegd, zoals handgemaakte stickers, illustraties, ansichtkaarten of recepten uit de pretparkwereld. Verweij belooft dat elke zending persoonlijk samengesteld en handmatig verpakt wordt. De post komt binnen als gewone briefpost.

Aanmelden
Een eenmalige editie kost 12,99 euro. Voor een maandelijks abonnement betalen deelnemers 10,99 euro per maand, inclusief verzendkosten. Aanmelden kan via themeparksnailmail.com. De eerste editie verschijnt eind juli.



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