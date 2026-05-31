Plopsaland Resort Belgium

Technische storing tijdens K3-musical: Klaasje blijft hangen boven podium

Gisteren, 23.20 uur

Beeld: @zoesmekens, @k3erzalliefdezijn, @deboekenkastvantessa, @deboekenkastvantessa

VIDEO Een technisch mankement zorgde zaterdag voor een komisch moment tijdens Doornroosje de Musical in Plopsaland Belgium. Voormalig K3-lid Klaasje Meijer bleef na een vliegscène in de lucht hangen boven het podium, terwijl de rest van de cast zich al klaarmaakte voor het eindapplaus.

Het incident vond plaats tijdens de voorstelling van 13.00 uur in het Studio 100 Theater. Op beelden, die door verschillende tiktokkers zijn gedeeld, is te zien hoe Meijer met haar rug naar het publiek boven het toneel blijft zweven. Ondertussen komen de andere acteurs naar voren om applaus in ontvangst te nemen.

De Nederlandse artieste blijft tijdens het voorval gewoon in haar rol, zwaaiend met haar toverstok. Haar collega's lijken de situatie luchtig op te vatten: ze lachen en zwaaien naar de vastgelopen fee. Uiteindelijk lukt het om Meijer alsnog naar beneden te halen. Dat verloopt niet helemaal soepel: het systeem laat haar schokkerig zakken.

Vervangster
Eenmaal terug op de grond wordt het vliegharnas verwijderd met hulp van haar collega's Hanne Verbruggen en Julia Boschman. Daarna kan ook Meijer deelnemen aan het slotapplaus. De Nederlandse zangeres is sinds vorige week te zien in de musical als vervangster van Marthe De Pillecyn, die met zwangerschapsrust ging.



