Efteling

Efteling-ontwerper licht tipje van sluier op over nieuwe Sprookjesbibliotheek

VIDEO De Efteling heeft nieuwe details gedeeld over de Sprookjesbibliotheek, het nieuwe sprookje dat in 2027 opent in het Sprookjesbos. Bezoekers wandelen straks niet langs een tafereel, maar bevinden zich midden in de beleving. Dat vertelt Efteling-ontwerper Jeroen Verheij in de eerste aflevering van de nieuwe podcastserie Het Geheim van de Efteling.

De Sprookjesbibliotheek verrijst in het gebied waar voorheen De Chinese Nachtegaal te vinden was. Het oude paleis wordt binnenkort gesloopt. Naast de bibliotheek komt een nieuwe versie van het sprookje terug. Ook souvenirwinkel In den Ouden Marskramer wordt ingrijpend verbouwd. Alle projecten gaan in tegelijkertijd open in 2027, het jaar waarin de Efteling het 75-jarig bestaan viert.

In de podcast vertelt de ontwerper dat de bibliotheek wordt opgezet als een verzamelplaats voor sprookjes uit de hele wereld. Omdat het Sprookjesbos niet groot genoeg is om alle verhalen een eigen plek te geven, kwam het idee op om ze samen te brengen in één gebouw. Bezoekers treffen er grote boekenkasten vol boeken aan.



Efteling-touch

Het moet een bibliotheek met een Efteling-touch worden. "Zodra je binnenkomt, proef je de sfeer van een oude bibliotheek zoals je hem eigenlijk alleen maar in de Efteling kunt tegenkomen." Volgens Verheij valt er meer te zien dan alleen boeken. Bezoekers staan straks "daadwerkelijk midden in de voorstelling, in de beleving".







Het gebouw wordt voor Sprookjesbos-begrippen relatief groot, maar wel binnen de schaal van het bos. De bibliotheek zou verscholen komen te liggen tussen het groen, alsof het gebouw er altijd al heeft gestaan. De vernieuwde Marskramer krijgt eveneens een duidelijke link met het project: de sfeer van de Sprookjesbibliotheek zal straks ook voelbaar zijn in de winkel.



Best of both worlds

Ook over De Chinese Nachtegaal geeft Verheij meer uitleg. De nieuwe versie moet elementen combineren van zowel de oorspronkelijke uitbeelding van Anton Pieck als de latere uitvoering van Ton van de Ven. "We zijn aan het proberen om daar best of both worlds van te maken."



Hoewel de podcast Het Geheim van de Efteling heet, blijven grote onthullingen uit. Wel komen enkele minder bekende details voorbij. Zo vertelt de achterkleindochter van Anton Pieck dat de beroemde ontwerper vroeger het liefst acrobaat bij een circus was geworden. Zijn fascinatie voor het circus is volgens haar terug te zien in veel van zijn tekeningen.