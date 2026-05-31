Walibi Belgium

Overstromingen in Walibi Belgium: meerdere attracties dicht

FOTO'S Walibi Belgium heeft drie attracties noodgedwongen moeten sluiten vanwege overstromingen. Mijntrein Calamity Mine, vrijevaltoren Dalton Terror en de Octopus zijn ondergelopen door toedoen van een zorgwekkend hoog waterpeil in de omgeving. Ook rond achtbaan Kondaa zijn gigantische waterplassen zichtbaar.

De situatie roept herinneringen op aan de zomer van 2021. Toen kwam Walibi Belgium volledig onder water te staan door zware overstromingen. Meerdere attracties raakten beschadigd door waterschade, waardoor het pretpark maandenlang gesloten bleef. Pas in oktober konden bezoekers weer terecht.

Het is voor Walibi te hopen dat het dit keer niet zo ver zal komen. Op foto's is te zien hoe het water in de rivier die door het park loopt momenteel schrikbarend hoog staat. Familieachtbaan Calamity Mine lijkt veranderd te zijn in een waterachtbaan en ook onder de gondel van Dalton Terror en in de fundering van de Octopus is water zichtbaar.



Steunpilaren

Hoewel rollercoaster Kondaa op dit moment nog gewoon operationeel is, zien bezoekers wel hoe grote delen van het terrein rondom de baan onder water staan. Op beelden zijn bruine watermassa's zichtbaar tussen de steunpilaren van de attractie. Op dit moment heeft Walibi zelf nog niet gecommuniceerd over de overstromingen.



















































