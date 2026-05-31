Efteling

Efteling lanceert podcast over Sprookjesbos, met Paul de Leeuw als presentator

VIDEO De Efteling komt met een nieuwe podcastreeks over het Sprookjesbos. Vanaf dinsdag 10 juni is de serie Het Geheim van de Efteling te beluisteren en te bekijken via podcastplatforms en YouTube. In zeven afleveringen gaat presentator Paul de Leeuw in gesprek met ontwerpers, medewerkers en externe deskundigen over verschillende aspecten van het bekendste parkdeel van de Efteling.

De timing van de aankondiging is niet toevallig: het Sprookjesbos bestaat vandaag precies 74 jaar. Men spreekt over de eerste podcastserie die door de Efteling zelf is gemaakt. Dat is feitelijk niet helemaal juist. In mei 2020, tijdens de coronacrisis, lanceerde de Efteling al de Op pad-cast. Daarin wandelde Lieke de Kok, presentatrice van Efteling Kids Radio, met een collega door het destijds gesloten attractiepark.

Algemeen directeur Fons Jurgens, groenbeheerder Mario Dieltjes en huiscomponist René Merkelbach waren toen te gast. Verder bestaan er nog twee interne podcasts voor medewerkers: Niemand Weet... De Podcast gepresenteerd door woordvoerder Steven van Gils en Studio Efteling, met oud-communicatiemedewerker Joep Koolen.



De Indische Waterlelies

Voor de nieuwe reeks trok de Efteling een bekende naam aan. De Leeuw heeft al langer een band met het attractiepark. Jaren geleden sprak hij een alternatieve versie van het verhaal van De Indische Waterlelies in. Die tijdelijke aanpassing leidde tot felle kritiek van liefhebbers. Later keerde de oorspronkelijke vertelling terug. Vorig jaar trad De Leeuw ook op tijdens het Efteling Grand Spectacle.



In Het Geheim van de Efteling onderzoekt de bekende Nederlander verschillende onderwerpen die samenhangen met het Sprookjesbos. Zo komen de geschiedenis, natuur, muziek, herinneringen, sprookjes, verdwalen en toekomstplannen aan bod. De eerste aflevering staat in het teken van de oorsprong en toekomst van het Sprookjesbos.



Achterkleindochter

Daarvoor schuiven Efteling-ontwerper Jeroen Verheij en Francine Oonk, achterkleindochter van Anton Pieck, aan. De tweede aflevering gaat over de natuur in het Sprookjesbos, met groenbeheerder Mario Dieltjes en boswachter Arjan Postma. Daarna volgt een aflevering over sprookjes, met Efteling-vormgever Patrick van den Nieuwenhuizen en kinderboekenschrijver Kevin Hassing.



In aflevering vier staat de muziek centraal. Daarvoor zijn huiscomponist René Merkelbach en operazangeres Francis van Broekhuizen te gast. Vervolgens draait aflevering vijf om herinneringen, met Efteling-ontwerper Sander de Bruijn en neuropsycholoog Margriet Sitskoorn.



Toekomst

De zesde aflevering behandelt het onderwerp verdwalen. Landschapsarchitect Ivo Südmeier gaat daarvoor in gesprek met gedragspsycholoog en wayfinding-expert Fenne Roefs. De serie wordt afgesloten met een aflevering over de toekomst van het Sprookjesbos. Daarin komen Efteling-directielid Koen Sanders en toekomstverkenner Deborah Nas aan het woord.