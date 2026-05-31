Disneyland Paris

Video: bezoekers Disneyland Paris uit hun dak als Frans voetbalteam de Champions League wint

Vandaag, 15.30 uurBeeld: @bestunivers1

VIDEO Een voetbalwedstrijd heeft zaterdagavond voor chaotische taferelen gezorgd in Disneyland Paris. Bezoekers van het pretparkresort nabij de Franse hoofdstad konden de finale van de Champions League, tussen Paris Saint-Germain en Arsenal, live volgen in uitgaansgebied Disney Village.

Toen het Parijse team won na een penaltyserie, barstte in de winkelstraat een gigantisch feest los. Op videobeelden is te zien hoe honderden bezoekers volledig uit hun dak gaan: ze omhelzen elkaar, springen op en neer en gooien met drank. De menigte blokkeerde daarmee wel de doorgang tussen de Disney-parken en verderop gelegen Disney-hotels.

Paris Saint-Germain prolongeerde gisteren de Champions League-titel. De historische overwinning leidde in heel Frankrijk tot uitbundige feesten. Vooral in Parijs liep dat niet overal goed af. Franse media maakten melding van rellen, vernielingen en confrontaties met de politie.

Relschoppers
Niet alleen in de hoofdstad was het onrustig. Ook in andere Franse steden, waaronder Reims, Toulouse en Grenoble, werden relschoppers opgepakt. Rond middernacht lag het totale aantal arrestaties in Frankrijk op ruim vierhonderd. Daarnaast raakten zes politieagenten gewond. In Disneyland bleven dergelijke ongeregeldheden uit.



