Diergaarde Blijdorp euthanaseert gezonde stokstaartjes: er was geen plek meer voor

Diergaarde Blijdorp heeft meerdere gezonde stokstaartjes geëuthanaseerd omdat er geen opvanglocatie voor de dieren gevonden kon worden. Dat bevestigt een voorlichter van de Rotterdamse dierentuin aan Looopings. De maatregel volgt op problemen binnen een stokstaartgroep.

Om de rust te herstellen, werden enkele mannetjes uit de groep gehaald. Daarna begon een zoektocht naar een andere dierentuin waar de dieren terecht konden. Blijdorp zocht daarbij binnen het Europese fokprogramma voor bedreigde diersoorten, maar zonder succes.

Geen enkele deelnemende dierentuin bleek ruimte of belangstelling te hebben voor de mannengroep. Nadat alle opties waren onderzocht, besloot de dierentuin de dieren te laten inslapen. Een woordvoerder benadrukt dat zo'n besluit niet zomaar wordt genomen.



Bewust gefokt

Tegelijkertijd wijst men erop dat bij stokstaartjes gebruik wordt gemaakt van het zogeheten breed-and-cull-beleid. Daarbij wordt bewust gefokt om natuurlijke groepsstructuren in stand te houden. Volgens Blijdorp is voortplanting belangrijk voor het sociale gedrag en welzijn van stokstaartjes, ook als dat betekent dat niet voor alle dieren een nieuwe bestemming beschikbaar is.



Wanneer er meer bewoners zijn dan er plek is binnen het fokprogramma, behoort euthanasie tot de mogelijkheden. Overigens wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat Nederlandse dierentuinen stoppen met het doden van gezonde dieren. Eind 2024 nam de Kamer een motie aan waarin de regering wordt gevraagd een plan op te stellen om daar een einde aan te maken.