Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp euthanaseert gezonde stokstaartjes: er was geen plek meer voor

Vandaag, 09.41 uur

Diergaarde Blijdorp heeft meerdere gezonde stokstaartjes geëuthanaseerd omdat er geen opvanglocatie voor de dieren gevonden kon worden. Dat bevestigt een voorlichter van de Rotterdamse dierentuin aan Looopings. De maatregel volgt op problemen binnen een stokstaartgroep.

Om de rust te herstellen, werden enkele mannetjes uit de groep gehaald. Daarna begon een zoektocht naar een andere dierentuin waar de dieren terecht konden. Blijdorp zocht daarbij binnen het Europese fokprogramma voor bedreigde diersoorten, maar zonder succes.

Geen enkele deelnemende dierentuin bleek ruimte of belangstelling te hebben voor de mannengroep. Nadat alle opties waren onderzocht, besloot de dierentuin de dieren te laten inslapen. Een woordvoerder benadrukt dat zo'n besluit niet zomaar wordt genomen.

Bewust gefokt
Tegelijkertijd wijst men erop dat bij stokstaartjes gebruik wordt gemaakt van het zogeheten breed-and-cull-beleid. Daarbij wordt bewust gefokt om natuurlijke groepsstructuren in stand te houden. Volgens Blijdorp is voortplanting belangrijk voor het sociale gedrag en welzijn van stokstaartjes, ook als dat betekent dat niet voor alle dieren een nieuwe bestemming beschikbaar is.

Wanneer er meer bewoners zijn dan er plek is binnen het fokprogramma, behoort euthanasie tot de mogelijkheden. Overigens wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat Nederlandse dierentuinen stoppen met het doden van gezonde dieren. Eind 2024 nam de Kamer een motie aan waarin de regering wordt gevraagd een plan op te stellen om daar een einde aan te maken.

Meer Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be