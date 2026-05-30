Walibi Holland

Recordopbrengst voor Rollercoaster Run in Walibi: meer dan 140.000 euro

De Rollercoaster Run in Walibi Holland heeft een recordbedrag opgeleverd voor kankeronderzoek. Tijdens de zevende editie van het hardloopevenement in het pretpark haalden deelnemers in totaal 142.361 euro op voor Fight Cancer. Dat is een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar.

Toen bleef de teller steken op 101.551 euro. Ook het vorige record, 105.656 euro in 2024, is ruimschoots verbroken. In totaal deden 134 teams mee. Samen wisten zij 5928 donateurs te mobiliseren. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek via Fight Cancer.

De Rollercoaster Run vond na sluitingstijd plaats in Walibi Holland. Deelnemers konden kiezen uit een Family Run van 2 kilometer en Friends Runs van 5 of 10 kilometer. Die laatste afstand stond dit jaar voor het eerst op het programma. Tijdens de route maakten de hardlopers ritjes in verschillende attracties.



Waterbaan

Bij de langere afstanden waren dat de achtbanen Untamed, Xpress: Platform 13 en YoY. De Family Run ging langs waterbaan Crazy River, familieachtbaan Eat My Dust en single-rail coaster YoY.



De recordopbrengst volgt op een discussie eerder dit jaar over een minimale opbrengst van 100 euro per deelnemer. In het reglement stond zelfs dat deelname geweigerd kon worden als dat bedrag niet werd gehaald. Na kritiek kwam de organisatie daarop terug.



Inschrijfgeld

Men benadrukte dat niemand zou worden uitgesloten wegens een tegenvallende opbrengst. Donaties komen bovenop het inschrijfgeld. Dat wordt gebruikt om het evenement te organiseren. De opbrengsten uit de sponsoracties zijn bestemd voor kankeronderzoek.