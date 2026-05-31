Luister thuis naar soundtrack van nieuwe Hellendoorn-attractie OerKracht

Wie de muziek van de nieuwe attractie OerKracht in Avonturenpark Hellendoorn wil horen, hoeft daarvoor niet meer naar Overijssel af te reizen. De soundtrack van de schommelbeleving is vanaf nu te beluisteren via streamingdiensten als Spotify.

Het digitale album, getiteld Oerkracht, bevat vier nummers met een totale speelduur van bijna veertien minuten. De tracks dragen de namen Tempelwind, Oerpuls, Oerdrift en Zegen over het Woud. Van de vier composities is Tempelwind de officiële soundtrack van de attractie OerKracht.

De overige drie nummers werden geschreven voor het omliggende themagebied Oerland. De muziek is gecomponeerd door Bastiaan de Waard en Joost van 't Hoff, in opdracht van muziekproducent Evrst Music. Doordat de soundtrack werd afgestemd op de bewegingen van de schommel, loopt de muziek synchroon met de rit.



Uniek

Rondom de attractie klinkt een aangepaste 8.1-surroundversie, aangevuld met extra geluidseffecten. OerKracht opende begin april in Avonturenpark Hellendoorn. De 12 meter hoge reuzenschommel vormt het middelpunt van het nieuwe themagebied Oerland. Het attractietype, een wild swing van de Duitse fabrikant ART Engineering, is uniek in Nederland.