Achter de schermen bij Nederlandse attractiebouwer: KMG opent fabriek voor publiek

Gisteren, 22.23 uur

Wie altijd al heeft willen zien hoe een kermisattractie wordt gebouwd, krijgt zaterdag een zeldzame kans. Attractiebouwer KMG Rides opent de deuren van de fabriek in Neede als onderdeel van de Open Bedrijvendag. Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 17.00 uur een kijkje nemen achter de schermen.

KMG is de grootste bouwer van kermisattracties in Nederland. Vanuit Neede ontwerpt en bouwt het bedrijf attracties die wereldwijd op kermissen en festivals te vinden zijn Men toont zaterdag onder meer hoe attracties van begin tot eind tot stand komen.

Daarnaast kunnen aanwezigen zelf een attractie ontwerpen, een ritje maken in een kermisattractie en een suikerspin bestellen. Na afloop ligt er voor iedereen een presentje klaar. "We staan klaar voor al je vragen", schrijft mede-eigenaar Amy Kroon op LinkedIn. KMG werd in 1991 opgericht door Isje Kroon.

