Nog meer slachtoffers na brand in Friese dierentuin: ook wallaby en struisvogel dood

Door de grote brand in het Friese dieren- en speelpark Sanjes Safari zijn uiteindelijk meer dieren om het leven gekomen dan aanvankelijk bekend was. Naast de eerder gemelde slachtoffers overleden in de dagen na de brand ook een wallaby en een struisvogel. Dat vertelt eigenaar Wimer Visbeek in een interview met Omrop Fryslân.

Het vuur brak vorige week woensdag uit in een loods van Sanjes Zoo, het dierengedeelte van Sanjes Safari in Veenwouden. Eerder bracht het management al naar buiten dat onder meer cavia's, konijnen, geiten en een poes de brand niet hadden overleefd.

Daar kwamen later dus nog twee dieren bij. Een wallabymoeder bezweek alsnog aan de gevolgen van stress na de brand. Ook een struisvogel stierf. Het dier kreeg vermoedelijk as en andere brandresten binnen die in het verblijf waren terechtgekomen. Een jong van de overleden wallaby heeft de brand wel overleefd.



Gesloopt

Het dier, dat nog in de buidel zat, is samen met een broer ondergebracht bij een dierentuin in de Achterhoek. Sanjes Safari verwacht het dierengedeelte over vier à vijf weken weer te kunnen openen. Een groot deel van de dierentuin liep geen schade op. Bezoekers kunnen momenteel alleen terecht in het speelpark. De uitgebrande loods wordt gesloopt.



In het verwoeste gebouw bevond zich ook een ruimte voor dagbesteding voor mensen met een beperking. Die activiteiten liggen voorlopig stil. Het park wil daarvoor op korte termijn een tijdelijke unit plaatsen met een kantine en kantoorruimte, zodat de zorgboerderij weer kan opstarten. Daarna moet een volledig nieuwe loods verrijzen.