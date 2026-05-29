Efteling

Foto's: de Efteling maakt een stomme spelfout, maar er wordt meteen ingegrepen

Vandaag, 17.52 uurBeeld: @Coshira_

FOTO'S De Efteling heeft bij het maken van een nieuw informatiebord een pijnlijke taalfout over het hoofd gezien. Om medewerkers te wijzen op een alternatieve looproute rond de Speelweide, werd er een klapbord geplaatst. In de mededeling was een opvallende blunder geslopen.

Er werd gesproken over de Speelwijde in plaats van de Speelweide. Lang bleef die alternatieve spelling niet bestaan. De fout werd nog dezelfde dag opgemerkt, waarna het bord is aangepast. Beelden tonen hoe een medewerker een stickertje met de juiste spelling over het fout gespelde woord heen plakt.

Het bord staat momenteel naast bootjesmolen Sirocco, in parkdeel Reizenrijk. Op de Speelweide wordt op dit moment gewerkt aan het neerzetten van een grote tent, als onderdeel van het Efteling Zomerstrand dat in juli en augustus geopend is.

Stoomtrein
Vanwege de werkzaamheden kunnen werknemers een speciaal personeelspad tijdelijk niet gebruiken. Dat pad leidt normaal gesproken naar het personeelsrestaurant bij het Carrouselpaleis, langs het spoor van de Stoomtrein.







